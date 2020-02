Swinemündes Container-Terminal: Grünes Licht für Investoren

Swinemünde

Das geplante Containerterminal in Swinemünde ist bereit für Investoren. Am 31. Januar hat die Seehafenverwaltung von Stettin und Swinemünde grünes Licht gegeben. Obwohl das Terminalprojekt noch nicht existiert, können potenzielle Investoren nun erste Konzepte abgeben. Bewerbungen können bis zum 27. März eingereicht werden. Erst kürzlich wurde das Hafengebiet von Swinemünde vergrößert – die Verwaltungsgrenzen wurden etwa zwei Kilometer östlich der Ostmole verschoben. In diesem Bereich soll das Tiefwasser-Containerterminal entstehen. Allerdings müssen Anwohner befürchten, dass sie damit zwei Kilometer Strand verlieren.

Allround-Investor gesucht

Derzeit sucht die Hafenverwaltung nach einem Investor, der das Containerterminal zugleich bauen und betreiben wird. Inoffizielle Informationen zufolge könnte es sich um einen asiatischen Investor handeln. „Ein idealer Partner bei der Umsetzung der Investition wäre ein Unternehmen, das das Terminal plant, finanziert, baut und später dessen Betreiber wird“, sagte Marek Prażmak, Vertreter der Seehafenverwaltung, im polnischen Rundfunk. Das Hafenmanagement listet vor allem die Vorteile auf: bequemer Zugang von der Landseite aus, moderne Schienen- und Straßenverbindungen bis 2024, das vertiefte Fahrwasser nach Swinemünde und Stettin.

Kein Referendum über das Projekt

Dies soll Investoren ermutigen, sich für das Projekt zu interessieren. Gegner des Terminal-Baus haben indes immer weniger Hoffnung, die Investition noch zu blockieren. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass es kein Referendum geben wird, obwohl es versprochen war, und die Behörden von Swinemünde an die Einwohner appellieren, Entschädigungsvorschläge zu unterbreiten. Die Liste umfasst Anträge wie eine feste Zahlung für Investitionen im Stadtteil Warszów, den Bau eines Schwimmbades, Parkplätze, eine Rettungsstation, Straßenreparaturen, kostenlose Kindergärten und Kinderkrippen, Unterstützung für Kultur und Sport sowie den Bau eines Wander- und Radwegs (R10) nach Misdroy. Insgesamt gingen über 26 Vorschläge ein. Die Einwohner von Warszów sehen Entschädigung dennoch kritisch, da sie auf der Siedlerversammlung klar gesagt haben, sie wollen nicht, dass ihnen der Strand genommen wird.

Zwei Millionen TEU angepeilt

„Die Verwaltung von Warszów ist gegen den Bau des Containerterminals. Wir sind der Meinung, dass die Stadtverwaltung die Bewohner nicht zur Einreichung von Entschädigungsvorschlägen drängen sollte, solange die offiziellen Dokumente nicht bekannt sind, die die tatsächlichen Auswirkungen der Investition vollständig darstellen“, meint Dariusz Krzywda, Vorsitzender des Siedlervorstandes von Warszów.

Das Hafenmanagement versichert unterdessen, dass der voraussichtliche Zeitpunkt für letzte Entscheidungen Ende Juli 2020 ist. Das Swinemünder Terminal wird eine Umschlagskapazität von rund zwei Millionen TEU haben. Der Bau wird etwa drei Jahre dauern.

Von Radek Jagielski