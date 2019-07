Greifswald

Das größte maritime Volksfest Vorpommerns – dieser Titel macht schon eine Menge her. Aber das lässt sich die Hansestadt Greifswald auch einiges kosten. „Wir kalkulieren Einnahmen in Höhe von rund 174 000 Euro“, teilt Steffen Winckler, Leiter des Amt für Bürgerservice und Brandschutz auf OZ-Anfrage mit. „Dem stehen kalkulierte Ausgaben in Höhe von 191 000 Euro gegenüber.“ Macht also ein Minus von rund 17 000 Euro. Das wäre mehr als im vergangenen Jahr als nach Angaben der Stadt noch rund 16 000 Euro fehlten. Doch das Ergebnis hängt, wie bei jedem Freiluftevent auch, von äußern Faktoren ab, an erster Stelle natürlich vom Wetter. Und obwohl der Wetterbericht es derzeit noch gut mit den Fischerfestbesuchern meint (Freitag und Samstag sehr warm, erst am Sonntag Niederschläge), hat die Stadt vorsichtig kalkuliert. „Selbst bei der Annahme eines neuen Besucherrekordes wäre das kalkulierte Defizit nicht ausgleichbar“, so Winckler. „Seit 2012 haben sich die Gesamtkosten um ca. 15 Prozent erhöht. Mit der Anhebung des Kulturbeitrages um 0,50 Euro wurde dieser Steigerung nach sechs Jahren Kulturbeitrag in gleicher Höhe Rechnung getragen.“ Der Kulturbeitrag, der dem Eintritt entspricht, hat eine Höhe von 3,50 für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Lesen Sie weiter:

Greifswald nimmt Kurs aufs Fischerfest

20 Gründe, sich aufs Fischerfest Greifswald 2019 zu freuen

Fischerfest Greifswald: Riesenrad wächst in den Himmel

Der Anblick der Geschichte: Gaffelrigg mit neuem Klang

Anne Ziebarth