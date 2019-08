Greifswald

Der Fall der vernachlässigten Tiere auf einem Hof in Radlow bekommt einen weiteren unfassbaren Aspekt. Das Veterinäramt hatte wiederholt Missstände bei der Tierhaltung festgestellt und Auflagen erteilt, die Anwohner hatten sich an die Zeitung gewandt, um die Bedingungen unter denen Pferde, Rinder, Ziegen und Hühner auf dem Hof leben. öffentlich zu machen. Diese hatten gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG die Vermutung geäußert, ein totes Pony sei von der Tierhalterin auf ihrem Grundstück einfach unter dem Misthaufen entsorgt worden. Möglicherweise haben sie mit ihrer unappetitlichen Vermutung sogar recht. „Die zuständige Amtstierärztin ordnete am 12. Juni die Euthanasie eines festliegenden Ponys an“, bestätigte Kreissprecherin Anke Radlof. Diese sei am Folgetag durch einen niedergelassenen Tierarzt vorgenommen worden. Die Tierkörperbeseitung ist in Deutschland ist eine öffentliche Aufgabe, die von funktions- und handlungsfähigen Institutionen getragen werden muss, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Firma SecAnim GmbH damit beauftragt. Bei einer Kontrolle hätte die Tierhalterin angegeben, dass das Pony tatsächlich nicht über besagte Firma entsorgt wurde. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Lesen Sie weiter

Die unglücklichen Rinder von Radlow – Veterinäramt greift nicht durch

Anne Ziebarth