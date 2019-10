Tupperpartys bis Geburtskurse: Das bietet der neue „Zeitraum“ in Barth

Barth

Im Juni vergangenen Jahres eröffnete Antje Grünwold in der Langen Straße in Barth ihren Bären-Treff, nebenan richtete Volker Grünwold eine Galerie ein, der dritte Raum blieb zunächst leer. „Die Räume sind hinten alle miteinander verbunden. Früher war das der ehemalige Edeka-Markt. Wir haben die Räume alle drei zusammen gemietet“, berichtet Antje Grünwold. Immer wieder habe sie gedacht, wie schade es sei, dass einer der Läden in ganz zentraler Lage leer stehe und nur als Lager genutzt werde. „Das leere Schaufenster sah immer so trostlos aus“, sagt Antje Grünwold.

Sie suchte nach Ideen, wie man diesen Raum nutzen könne. Auch mit vielen Kunden sprach sie darüber. „Vor allem die Älteren haben sich einen kleinen Lebensmittelladen gewünscht“, erklärt Antje Grünwold. „Da der Rewe-Markt nicht weit ist, würde sich das aber nicht rechnen.“ Auch ein Seniorentreff war im Gespräch, aber dafür sei der 50 Quadratmeter große Raum zu klein, hieß es seitens der Senioren. Doch Antje Grünwold gab nicht auf.

„Dein Raum für deine Ideen“

So entstand die Idee, das Projekt „ Zeitraum Barth – dein Raum für deine Ideen“ ins Leben zu rufen. Die gelernte Finanzbuchhalterin baute den Raum in Eigenregie um, stattete ihn gemeinsam mit Handwerkern unter anderem mit Sportfußboden, einem beweglichen Sportspiegel, dimmbarer Beleuchtung und einer guten Musikanlage aus. Seit April kann der Raum stundenweise gemietet werden. „Ich möchte Leuten eine Chance geben, die einen Raum suchen, ihn aber nicht den ganzen Monat benötigen“, erklärt Antje Grünwold das Konzept.

Privattrainerin war erste Mieterin

Die erste Mieterin war Kerstin Lipinske. Die Privattrainerin bietet unterschiedliche Kurse, unter anderem Fit im Job, Pilates 50+ oder Bauch-Beine-Po im „ Zeitraum Barth“ an. Ab dem 22. Oktober nutzt auch Hebamme Sarah Mittag das Angebot. Immer dienstags bietet sie in der Langen Straße in Barth von 12 bis 13.30 Uhr einen Geburtsvorbereitungskurs an. „Ich habe nach einem passenden Raum dafür gesucht“, berichtet die 28-Jährige.

Der Raum habe sie gleich überzeugt. „Das passt perfekt und die Lage ist ideal. Es gibt Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür.“ In ihrem Geburtsvorbereitungskurs werden die Themen Schwangerschaft, Geburt, Stillen, Wochenbett und Baby behandelt. „Es ist ein reiner Frauenkurs. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frauen offener sind, wenn sie unter sich sind“, sagt die Hebamme, die auch Schwangeren- und Wochenbettbetreuung (Nachsorge) anbietet. Im Rückbildungskurs gibt es noch freie Plätze (Anmeldung unter der Telefonnummer 0159 / 017 972 32).

Eine Yogalehrerin für den Zeitraum ?

Hebamme war für die Altenpleenerin immer ihr Traumberuf. „Ich wollte das seit der 7. Klasse und ich hatte nie einen Plan B.“ Wenn der Geburtsvorbereitungskurs gut anläuft, möchte sie in Zukunft auch Rückbildungskurse für die Zeit nach der Geburt anbieten. Doch nicht nur für regelmäßige Kurse wurde der „ Zeitraum Barth“ bisher gebucht. „Wir hatten hier auch schon eine Tupperparty oder einen Lederwarenhändler, der einen Tag lang seine Waren bei uns verkauft hat“, berichtet Antje Grünwold, die sich persönlich sehr darüber freuen würde, wenn eine Yogalehrerin den Raum für Kurse mieten würde. „Das fehlt hier noch.“

Internetseite informiert über Angebote

Damit man einen Überblick hat, was im „ Zeitraum Barth“ alles angeboten wird, gibt es auch eine Internetseite (www.zeitraum-barth.de) und eine Facebook-Seite, die immer aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht werden. In einem Kalender kann man auf der Internetseite genau nachsehen, wann was angeboten wird. „Für unsere Mieter ist das auch kostenlose Werbung. Sie können sich und ihre Angebote auf unserer Seite vorstellen“, sagt Antje Grünwold, die den Entschluss in der Langen Straße ihren Bären-Treff, einen Fruchtgummiladen, zu eröffnen nie bereut hat. „Wir haben hier in der Altstadt viele schöne Geschäfte.“ Statt sich immer über den Leerstand zu beschweren, sollte man das Positive sehen.

Von Anika Wenning