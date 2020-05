Greifswald

Noch verläuft die Corona-Pandemie für die Universitätsmedizin Greifswald glimpflich. Die Anzahl der Erkrankten ist nicht so hoch wie befürchtet. Doch bei aller Dankbarkeit wächst die Sorge um die ausbleibenden Patienten und die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser. Marie le Claire, kaufmännische Direktorin der Universitätsmedizin im Interview über leere Betten, Chancen für die Forschung und Antikörpertests.

Frau le Claire, die UMG hat ihren Betrieb in Corona-Zeiten „umgekrempelt“, was wurde verändert?

Wir haben eine Trennung in „schwarze“ und „weiße“ Bereiche eingerichtet, also coronapositive und -negative Patienten strikt räumlich getrennt. Diese Begriffe sind internationaler Standard, die haben wir uns so nicht ausgedacht. Um diese Bereiche vorhalten zu können, haben wir die Bettenzahl um ein Fünftel herunterfahren müssen und Stationen zusammengelegt. Es bleibt aber dabei, dass alle Patienten, die behandelt werden müssen, natürlich auch weiterhin behandelt werden, also zum Beispiel Krebspatienten und Notfälle. Aber die Anzahl der Patienten, die auf nichtlebensnotwendige OPs warten, steigt von Woche zu Woche. Deshalb werden wir jetzt auch in kleinen Schritten wieder mehr Betten auf den anderen Stationen bereitstellen.

Auf der Corona-Station herrscht hingegen Leere?

Die Corona-Station ist fast frei, es sind bislang deutlich weniger Patienten erkrankt als befürchtet. Das ist zunächst einmal ein tolles Ergebnis und eine Bestätigung für unsere Arbeit und die getroffenen Maßnahmen. Allerdings leiden wir ein bisschen unter unserem eigenen Erfolg. Die Mitarbeiter dort haben nicht so viel zu tun wie gedacht, auf der anderen Seite werden OPs verschoben. Man weiß allerdings nicht, was für Effekte die jüngsten Lockerungen der Maßnahmen auf die Anzahl der Infizierten haben werden. Auch deshalb werden wir weiterhin die Corona-Bereiche freihalten. Sollten doch mehr Covid-19- Erkrankungen auftreten, können wir jederzeit flexibel auf den Bedarf reagieren, das sieht unser Konzept vor.

Großes Thema im Bereich der Medizin sind derzeit die Antikörpertests. Wie ist die Universitätsmedizin aufgestellt?

Sehr gut. Wir versorgen ja nicht nur die Menschen hier in der Region, wir sind als Universitätsmedizin auch in der Forschung aktiv. Es gibt bei uns aktuell mehrere Forschungsprojekte zum Thema Corona, sowohl im deutschlandweiten Verbund als auch zum Beispiel mit der Universitätsmedizin Rostock. Intern bereiten wir uns gerade auf ein Antikörper-Screening aller 2500 Mitarbeiter im klinischen Bereich vor. Mittels Blutproben und Abstrichen können wir erkennen, wer bereits Antikörper entwickelt hat, nicht jeder coronapositive Mensch zeigt ja Symptome. Für uns hat das auch praktischen Nutzen, weil wir den Einsatz der Mitarbeiter zum Beispiel in der Betreuung von Covid-19-Patienten besser steuern können. Für unsere Forschung sind hier vor allem die Erkenntnisse über den Prozess der „Durchseuchung“ mit dem Coronavirus in einem Klinikum interessant. Nach einem gewissen Zeitraum werden alle Mitarbeiter erneut getestet, um zu sehen, wie sich die Werte verändert haben.

Was passiert, wenn viele Mitarbeiter positiv getestet werden, aber noch keine Antikörper vorweisen? Die müssen doch alle in Quarantäne?

Richtig. Das gilt auch für diejenigen, die direkten Kontakt hatten und selbst Symptome zeigen. Die werden sofort getestet und in die häusliche Isolation geschickt. In anderen Ländern hat es allerdings auch schon Notsituationen gegeben, von denen wir an der UMG zum Glück weit entfernt sind. Für solche Fälle gibt es Ausnahmeregeln für das Gesundheitswesen. So hat es das Robert-Koch-Institut festgeschrieben. Nach denen dürfen infizierte Mitarbeiter dann weiterarbeiten, wenn sie keinerlei Symptome zeigen, also gesund sind. Sie müssen natürlich besondere Schutzmaßnahmen beachten. Das klingt erst einmal seltsam, dass Infizierte arbeiten, aber die Erfahrungen aus den anderen Ländern zeigen, dass das Gesundheitssystem sonst an seine Grenzen gelangen oder sogar ganz zusammen brechen kann. Aber noch mal: Wir sind hier in Greifswald weit von einer solchen Notsituation entfernt.

An Durchseuchungsstudien arbeiten ja viele Institute. Was hat die UMG noch im Köcher?

Es stimmt, wir erleben derzeit eine Art Wettbewerb der Wissenschaftler. Ich finde es toll, dass die Bedeutung der Forschung jetzt auch in der Öffentlichkeit mehr gewürdigt und wertgeschätzt wird. Wir überlegen, die fortlaufende SHiP-Studie um das Thema Corona zu erweitern und mögliche Antikörperausbildung oder Erkrankung der Teilnehmer zu untersuchen. Der Vorteil ist hier, dass wir von der repräsentativen Gruppe aus immer noch rund 1600 Teilnehmern ja schon unglaublich viel medizinische Daten über einen langen Zeitraum gesammelt haben. Daraus lassen sich im Hinblick auf Corona eventuell neue Erkenntnisse ziehen.

Kommen jetzt die Antikörpertests für alle?

Es gibt wohl jetzt bereits Tests für den privaten Gebrauch, die man im Internet kaufen kann. Die gelten aber nicht als besonders sicher, damit ist also nichts gewonnen. Das Testverfahren, was wir nutzen, wird von uns vor dem Einsatz auch noch validiert, das heißt auf seine Aussagekraft überprüft. Derzeit klären wir gerade noch die Finanzierung mit dem Land, denn solche Tests für 2500 Mitarbeiter inklusive Auswertung sind nicht ganz günstig. Wir rechnen mit über 150 Euro pro Person.

Welche finanziellen Hilfen bekommen Sie, um die Herausforderungen der Corona-Zeit zu meistern?

Wir haben bereits mehrere Millionen Euro vom Land vor allem für Laborausstattung zur Diagnostik und die Krankenhausvorbereitung auf Covid-19-Patienten bekommen. Derzeit laufen Vorbereitungen für den Einbau eines neuen Computertomographen ( CT). Das normale Testverfahren für Corona dauert einige Stunden, mit einem CT der Lunge ist eine bildgebende Diagnostik sehr viel schneller möglich und liefert eine klare Aussage darüber, ob ein Patient coronapositiv ist. Derzeit kommen wir mit den finanziellen Mitteln aus, aber es bedarf ständiger Abstimmungen, um auf Entwicklungen zu reagieren. Die Preise für Schutzkleidung sind zum Beispiel explodiert, insbesondere seitdem die USA in den Markt eingetreten sind. Es gibt einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 50 Euro pro Patient zur Beschaffung von Schutzkleidung für alle Mitarbeiter, die mit ihm zu tun haben. Damit kommt man heute nicht mehr weit.

Es sind aber nicht nur mehr Ausgaben fällig, es fallen ja auch Einnahmen weg. Wie sieht die wirtschaftliche Situation aus?

Es gibt eine neue Krankenhausfinanzierung vom Bund, die extra für die Phase aufgelegt worden ist. Für jedes Bett, was in dieser Situation wegfällt und das sonst im Jahresdurchschnitt belegt wäre, gibt es einen Pauschalzuschuss in Höhe von 560 Euro pro Tag. Wir haben als Universitätsklinikum aber ganz andere Vorhalte- und Durchschnittskosten als kleinere Häuser, kostendeckend ist das für uns nicht. Es gibt aber die Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn, dass noch mal kurzfristig nachgebessert werden kann. Für ein paar Wochen ist die Situation ok, dann wird es schwierig.

Sie haben gerade eine schwarze Null im Jahr 2018 erwirtschaftet. Ist das Ergebnis perspektivisch zu halten?

Ich gehe davon aus, dass das wirtschaftliche Jahr 2020 generell einer Sonderbetrachtung unterliegen wird. Noch kann niemand sagen, was die Situation für wirtschaftliche Konsequenzen haben wird. Ohne finanzielle Unterstützung von Bund und Land wird es für die Krankenhäuser nicht gehen, Finanzmittel dürften angesichts der Bedeutung der Branche in dieser Situation aber auch nicht generell zur Debatte stehen. Es gibt aber noch viele Fragen zur Verteilung. Etwa, ob ein Haus, das viele Corona-Fälle behandelt hat, mehr Unterstützung bekommt. Nur weil man sich gut vorbereitet hat, darf man finanziell aber nicht bestraft werden. Ich denke, dass man sich noch einmal auf eine Nachsteuerung der finanziellen Mittel mit der Politik einigt. Am Ende müssen wir einen Strich ziehen und gemeinsam sehen, wer was bezahlt. Ich bin zuversichtlich, dass das klappt, die jüngste Zusammenarbeit mit dem Land hinsichtlich der Investitionen hat jedenfalls sehr gut funktioniert.

Von Anne Ziebarth