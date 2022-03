100 Teilnehmer bei Gedenkstunde auf dem Golm bei Kamminke

Kamminke

Auf der Kriegsgräberstätte Golm in Kamminke fand am Sonnabend die traditionelle Veranstaltung zum Gedenken an den 77. Jahrestag der Bombardierung der Stadt Swinemünde statt. An der Veranstaltung, die Katharina Feike, der neuen Leiterin der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm, moderiert wurde, nahmen etwa 100 Personen teil. Als Rednerin trat unter anderem Annegret Möller-Titel auf, Pastorin der Gemeinde Benz.

Am Sonnabend versammelten sich etwa 100 Personen auf der Kriegsgräberstätte in Kamminke. Quelle: Christopher Niemann

Am 12. März 1945 waren in England 671 viermotorige Bombenflugzeuge der 8. US-amerikanischen Luftflotte mit Kurs auf Swinemünde gestartet. Während des Angriffs, der von 12.06 Uhr bis 12.58 Uhr dauerte, warfen die Flugzeuge mehr als 3000 Sprengbomben ab. Die genaue Zahl der Todesopfer lässt sich nicht mehr genau ermitteln. Nach wissenschaftlicher Auswertung zeitgenössischer Quellen kamen etwa 4000 bis 6000 Menschen ums Leben. Ein Großteil der Toten wurde auf der Kriegsgräberstätte Golm bestattet.

Von Christopher Niemann