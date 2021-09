1000 Euro auf Usedom gefunden: Warum meldet sich denn niemand?

Zinnowitz

Im Kindesalter habe ich mal mein Portmonee verloren. Darin befanden sich nur ein paar D-Mark – die reichten mir damals, um am Bushaltestellenkiosk nach der Schule ein paar Lollis zu kaufen. Viel Geld hat man ja als kleiner Schüler nie dabei. Die Geldbörse tauchte noch am gleichen wieder auf – ein Schüler aus höheren Klassen hatte es gefunden und es mir ehrlicherweise wieder gegeben. Mit vollem Inhalt!

Eine ehrliche Finderin gab es in diesem Sommer auch in Karlshagen. Am 26. August gab sie an der Polizeistation Karlshagen 1000 Euro Bargeld ab, welches sie zuvor in einem Ferienhaus im Kapitänsweg in Karlshagen fand. Bis heute hat sich der wahre Besitzer noch nicht im Fundbüro des Nord-Amtes gemeldet. Wie Fundbüroleiterin Heike Wagner erklärt, schlummert das Geld noch da.

Nun ist der wahre Besitzer am Zuge, plausibel zu erklären, warum ausgerechnet ihm die 1000 Euro gehören. Es kommen aber bestimmt einige Leute in Frage, die gerne 1000 Euro mehr haben würden.

Von Hannes Ewert