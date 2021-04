1000 Polizisten wollen in Greifswald für friedlichen 1. Mai sorgen

Greifswald

Nun steht es fest: Der 1. Mai in Greifswald wird eng und er wird sich vor allem in der Greifswalder Innenstadt abspielen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf das Demonstrationsgeschehen, sondern auch auf den Verkehr und Anwohner. Das erklärten die Kreisverwaltung als Veranstaltungsbehörde und die Polizei – die an diesem Tag einen großen und langen Einsatz plant.

Der Tag wird ab 10 Uhr beginnen. Insgesamt sind 14 Mahnwachen mit je 30 bis 50 Teilnehmenden in ganz Greifswald angemeldet (siehe Karte). Die ersten starten um 10 Uhr. Das Bündnis Greifswald für alle ruft vor allem auf, auf den Vorplatz des Greifswalder Hauptbahnhofes zu kommen, denn von hier aus soll ab 13 Uhr die NPD-Demonstration beginnen. Deren Anmelder habe laut Kreisverwaltung 300 Teilnehmer angegeben. „Erfahrungsgemäß ist das eine Größenordnung, die wir bei einer solchen Demonstration für realistisch halten,“ erklärte Dietger Wille (CDU), zuständiger Dezernent im Kreis.

Die rechtsextreme NPD plant an diesem Tag vom Bahnhof aus auf die Bahnhofstraße und über die Goethestraße auf die Europakreuzung zu marschieren. Von dort aus verläuft die geplante Route über den Schuhhagen und die Lange Straße bis zum Karl-Marx-Platz und zurück zum Bahnhof. Auf dem Weg sind zahlreiche Mahnwachen. Auch eine antifaschistische Demonstration, die ab 15 Uhr von der Europakreuzung starten soll, kreuzt den Weg der Neonazis. Polizeidirektor und Einsatzleiter an diesem Tag, Gunnar Mächler, geht davon aus, dass es zu Blockaden der NPD-Demo kommen wird.

Das sind die Demo-Routen am 1. Mai Quelle: Grafik Kreis-VG

Bahnhofstraße ist ab 12 Uhr gesperrt

Für den Tag rechnet die Polizei mit umfangreichen Sperrungen im gesamten Innenstadtbereich und empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren. In der Zeit von 12:00 bis 20:00 Uhr wird es vor allem im Bereich der Bahnhofstraße, Goethestraße, Platz der Freiheit, Lange Straße, Anklamer Straße, Franz-Mehring-Straße, Neunmorgenstraße und Gützkower Straße zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Anwohner werden gebeten, ihre Autos nicht im Bereich der Demorouten zu parken. Auch der Parkplatz an der Osnabrücker Straße werde gesperrt und könne an diesem Tag nicht genutzt werden. Die Polizei bittet weiter darum, zeitweilige und grundsätzliche Beschilderungen in der Innenstadt unbedingt zu beachten.

1000 Beamte aus dem ganzen Land im Einsatz

Wie Polizeichef Mächler betonte, sei die oberste Pflicht der Polizei, an diesem Tag die Versammlungsfreiheit durchzusetzen. Dazu seien insgesamt 1000 Beamte im Einsatz. Dazu zählen die beiden Hundertschaften der Landespolizei sowie Beamte, die aus den beiden Präsidien Neubrandenburg und Rostock kommen. Sie werden von einer weiteren Hundertschaft der Bundespolizei unterstützt. Zudem würden Wasserwerfer in Greifswald sein, auch wenn der Einsatzleiter betonte, er hoffe nicht, dass diese zum Einsatz kämen.

Grundsätzlich stehe die Polizei vor einem langen und schwierigen Tag. Die Mahnwachen konzentrieren sich entlang der geplanten Marschroute der NPD. „Einige Aufrufe in den sozialen Medien weisen darauf hin, die NPD keinen Meter laufen zu lassen“, erklärte Mächler. Man müsse Samstag entscheiden, wie dies am Bahnhof aussehe.

Corona-Maßnahmen und Einreisebeschränkungen

Die Polizei rechnet insgesamt mit rund 1400 Teilnehmern auf beiden Seiten – diese Zahl ergebe sich zumindest rechnerisch aus den Corona Auflagen. 300 NPD-Teilnehmer, 400 bei der Gegendemonstration sowie bis zu 50 Teilnehmer bei 14 Mahnwachen. Beide Demozüge hätten eine Sondergenehmigung bezüglich der Teilnehmerzahl, aber auch strenge Auflagen erhalten, so Dietger Wille. Die Kreiverwaltung als Genehmigungsbehörde fordere den Mindestabstand, das Tragen von medizinischen Masken sowie ein Ess- und Trinkverbot auf den Veranstaltungen.

Die Einreise aus anderen Kreisen des Landes sei prinzipiell erlaubt. Allerdings gebe es Informationen nach denen die NPD mehrere Busse aus Brandenburg gemietet und nach Greifswald bringen wolle. Man habe Bewegungen im Blick, so Mächler. Zudem werde die Bundespolizei verstärkt in Zügen nach Greifswald und an den Straßen in das Land Kontrollen durchführen. Wille dazu: „Wir sind gewillt die Corona-Maßnahmen durchzusetzen und bei Verstößen auch Versammlungen audzulösen.“ Ansonsten gelte ein Appell an alle: „Nehmen Sie Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung friedlich in Anspruch!“

Von Philipp Schulz