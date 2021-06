101 Jahre: Wolgaster Posaunenchor bläst sich selbst ein Ständchen

Wolgast

Das reguläre 100-jährige Jubiläum musste 2020 corona-bedingt verschoben werden. Nun will der Posaunenchor der Wolgaster Kirchengemeinde St. Petri das Jubelfest mit einjähriger Verspätung nachholen. Am 19. Juni laden die Mitglieder des Ensembles um 18 Uhr zu einem Jubiläumskonzert in der St. Petri-Kirche ein. Dabei werden die Bläser durch Instrumentalisten aus den Reihen der Posaunenchöre aus Kröslin, Kemnitz und Wusterhusen verstärkt.

„Das Jahr 1920, in dem Artur Schmidt als Kantor in St. Petri wirkte, ist als Gründungsjahr unseres Posaunenchores überliefert und auch statistisch erfasst“, berichtet Kantorin Maria Uhle. Interessant ist, dass sich das Ensemble in eben jenem Jahr formierte, als das Wolgaster Gotteshaus infolge Blitzschlags durch Feuer zerstört wurde. „Aber vielleicht fand die Gründung ja auch genau deshalb statt“, mutmaßt die Kantorin. „Denn: Wenn alles kaputt ist, muss man etwas Neues anfangen.“

Dieses Logo ließ sich das Ensemble eigens für das Jubiläum entwickeln. Quelle: Gunnar Gotter

Auch nach 101 Jahren ist das Wirken des Posaunenchors fester Bestandteil des Gemeindelebens, das sich dank sinkender Inzidenzen aktuell wieder zu normalisieren beginnt. Die Musiker sind bei Gottesdiensten und Festen zu hören, bringen Ständchen oder finden sich zum diakonischen Blasen vor dem Altenhilfezentrum an der Baustraße zusammen, um nur Einiges zu nennen. Auch Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt und auf der Aussichtsplattform von St. Petri haben Tradition.

Auch die Jungbläser proben wieder

„Der wöchentliche Unterricht für unsere aktuell vier Jungbläser hat jetzt ebenfalls wieder begonnen“, freut sich Maria Uhle. „Für weitere Mitstreiter sind wir jederzeit offen. Wir haben Spaß am Spielen und erarbeiten uns immer wieder Neues.“ Zum Repertoire des Posaunenchores zählen natürlich in erster Linie Choräle und entsprechende Kompositionen aus den verschiedenen Jahrhunderten, aber auch Volkslieder und anderes weltliches Liedgut.

Für das Jubiläumskonzert „Musik für Bläser und Orgel“ zum 101-jährigen Bestehen am 19. Juni wird seit einiger Zeit auf dem Gelände der Evangelischen Gemeinschaft in der Baustraße regelmäßig geprobt. Zur Feier des Tages sollen Kompositionen aus der Zeit der Gründung erklingen – zum Beispiel von Walther Haffner und Manfred Schlenker. Aber auch Werke alter Meister, wie etwa Michael Praetorius, werden zu hören sein. Parallel dazu unternehmen die Jubilare einen weltlichen Exkurs und präsentieren eingängige Melodien der Comedian Harmonists. Die Sauer-Orgel wird von Landeskirchenmusikdirektor Prof. Frank Dittmer gespielt und Landesposaunenwart Martin Huss hat die Gesamtleitung. Der Eintritt ist frei.

Von Tom Schröter