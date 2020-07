125 Jahre genossenschaftliches Wohnen in Greifswald:  Aufbaustunden für die Traumwohnung

Greifswald

Studiert man die Wohnungsangebote in Greifswald, kann einem im oberen Preissegment schon mal schwindelig werden. 500 Euro kalt für zwei Zimmer sind keine Seltenheit auf dem Markt, preisgünstiger und attraktiver Wohnraum ist in der Hansestadt heiß begehrt. Der 85-jährige Greifswalder Heinz Schwanengel kann da nur lächeln. Er kennt noch ganz andere Zahlen und Zeiten. Gemeinsam mit seiner Frau Erika ist der ehemalige Uni-Mitarbeiter 1962 in eine Genossenschaftswohnung im Birkhahn-Weg gezogen und kann auf eine Fülle an Geschichten rund um den Bau zurückblicken.

Nutzungsentgelt bei 34 Mark im Monat

„34,20 Mark Nutzungsentgelt“, beschreibt der Senior und tippt auf einen etwas vergilbten Durchschlagzettel mit einer Kostenaufstellung. „Das war 1981. Die Einbauküchen waren abbezahlt und wir haben eine Mietminderung von zwei Mark bekommen.“ Was heute jedem Wohnungssuchenden Tränen der Rührung in die Augen treiben würde, war damals ein durchaus übliches Nutzungsentgelt. Um eine Wohnung in Greifswald zu bekommen, musste sich das frisch verliebte Paar aber auch mächtig strecken.

Denn der Wohnraum in den 1950ern und 1960ern war knapp, viel knapper als heute. „Es gab nicht annähernd genug Wohnungen, man musste ewig warten“, erinnert sich der Ingenieur, „Meine spätere Frau hat während der Ausbildung zur Krankenschwester im Internat gewohnt, ich bei meinen Eltern in der Brüggstraße, später ist Erika dann auch dazugezogen.“ Von Wohnkomfort hätte in dem Altbau keine Rede sein können. „Die Toilette war im Hausflur unter der Treppe, wir hatten auch kein richtiges Badezimmer.“ Für das junge Paar, das sich beim Tanzen im Volkshaus kennengelernt hatte, war schnell klar: Wir müssen hier raus!

Der Traum von einer eigenen Wohnung

Eine der wenigen Möglichkeiten, an Wohnraum zu kommen, boten damals die AWGs, die Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaften von Unternehmen und Institutionen wie der Reichsbahn, den Baubetrieben der Stadt oder der Universität, später zusammengeschlossen als AWG Greifswald. „Heute kann ich das ja sagen, ich habe damals bei der Bewerbung etwas geschummelt, Erika war noch gar nicht schwanger“, sagt er. „Aber wir sind tatsächlich aufgenommen worden, mit der Mitgliedsnummer 472.“ Zum Vergleich: Heute sind in der Nachfolge der AWG, der Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) über 8560 Mitglieder organisiert.

Doch eine Wohnung auf dem Silbertablett gab es für die Mitgliedsnummer nicht, Initiative und Ratenzahlung waren angesagt. „Die Gebühren waren genau festgesetzt, landesweit einheitlich bei Genossenschaften übrigens. Für unsere Zweieinhalbzimmerwohnung mussten wir 2100 Mark bezahlen und 500 Aufbaustunden leisten.“ Das war Anfang der 1960er Jahre viel Geld, 30 Mark pro Monat wurden eingezahlt, fein säuberlich festgehalten in einem kleinen AWG-Büchlein. Aber was hat es mit den Aufbaustunden auf sich? Ganz einfach: Um den Ausbau weiterer Wohnungen voranzutreiben, mussten die Mitglieder selbst Hand anlegen.

Kabel verlegen und Fenster putzen waren Pflicht

„Ich habe an den Wochenenden Schächte für Kabel verlegt“, berichtet er. „ Erika hat in den neu entstehenden Wohnblocks Fenster geputzt.“ Bemerkenswert: Der ausgehobene Boden in den Kabelschächten wurde sogar klassifiziert, um anhand der Schwere des Bodens den Wert der Arbeit festzumachen. In dieser Zeit setzte ein regelrechter Bauboom bei der AWG ein, vor allem in der Südstadt wurden in Großblockbauweise viele Wohnhäuser errichtet, bis 1968 entstanden im Stadtteil alleine 688 Wohnungen. Plattenbauten folgten mit den Wohnbauten im Dubnaring erst in den 1970er Jahren.

Nach zwei Jahren war die Wartezeit für das Paar vorbei, „ihr“ langersehnter Häuserkomplex am Bernhard-Brinkhahn-Weg wurde fertig. „Zum Jahreswechsel 1961/62 hab ich hier noch Fenster geputzt, im Januar sind wir eingezogen“, sagt Erika Schwanengel. Damals sei das Stadtbild Greifswalds nicht mit heute zu vergleichen gewesen. „Die Südstadt hat quasi die Stadtgrenze markiert“, beschreibt sie „ Schönwalde waren noch überwiegend Kleingärten. Im heutigen Fritz-Curschmann-Weg standen Roggenfelder.“

Wohnungen wurden unter den Bewerbern verlost

Welche Wohnung es für die Schwanengels werden würde, war offen. „Die Wohnungen wurden unter den 32 Bewerbern verlost“, erzählt Heinz Schwanengel. „Wir hatten Glück und haben diese Wohnung in der 1. Etage gezogen.“ Tränen habe es keine gegeben, nur überschäumenden Jubel. „Es wurden auch noch Wohnungen getauscht“, berichten die beiden. „Eigentlich waren aber alle glücklich, schließlich wartete die erste eigene Wohnung auf uns.“ Nicht nur Warmwasser - die Wohnung verfügte sogar über eine Badewanne und eine Einbauküche. „Es waren bis auf eine Mietpartei alles junge Leute hier im Block“, erinnert sich Heinz Schwanengel. „Freitag um 16 Uhr ließ der Wasserdruck merklich nach, weil sich dann alle ein Bad gegönnt haben. Danach wurde es laut im Haus“, beschreibt er und zwinkert. „Es war wie ein Erdbeben. Man konnte die Stimmen heraushören, das Haus ist ja sehr hellhörig.“

Nächstes Projekt: Fernwärme für den Block

Wie viele Kinder in diesem Haus gezeugt wurden, kann er nicht abschätzen. Fakt ist: Ihre eigenen Kinder sind längst aus dem Haus und haben ihre eigenen Familien. „Wir hätten vermutlich zwischendurch die Wohnung tauschen sollen, wie es uns die WGG angeboten hat“, überlegt Heinz Schwanengel. „Wegen der Treppen. Aber auf der anderen Seite: Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Wir wohnen so gern hier. Auch die Nachbarschaftshilfe hat in der Corona-Zeit gut funktioniert, mit den Mitarbeitern der WGG klappt alles.“

Und irgendwie geht es ja auch immer weiter. Er deutet auf den neuen Heizkörper im Wohnzimmer. „Das war die erste Etappe bei der Umstellung auf Fernwärme im ganzen Block. Demnächst kommen Handwerker, um die Leitungen zu verlegen“, erklärt er. „Dann wird hier alles aufgemacht.“ Eine Ersatzwohnung für die Zeit der Bauarbeiten haben die beiden abgelehnt. Es sei ja schließlich auch ganz spannend, zu sehen, was die Handwerker so machen, so Heinz Schwanengel.

Von Anne Ziebarth