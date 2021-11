147 Kilo Heringshäckerle – wieder Weltrekord auf Usedom 

Heringsdorf

„Ja, das passt“, ruft André Domke kurz vor 12.45 Uhr durch seinen „Fischpavillon“ in Heringsdorf und Beifall brandet auf: Der 3. Weltrekord ist geschafft! Beachtliche 147 Kilogramm Heringshäckerle zeigt die Waage an. 100 Kilogramm waren für den Rekord notwendig. Stolz präsentierte kurz darauf der Heringsdorfer Fischsommelier seine neue Urkunde, auf der ihm das Rekord-Institut in Deutschland den Weltrekord bescheinigt.

Für die riesige Menge Heringssalat nach einem alten Familienrezept musste nicht nur eine extra Edelstahlwanne angefertigt werden, sondern vor allem ab 9 Uhr hart geschuftet werden. Denn zunächst einmal galt es kiloweise entkernte Äpfel, geschälte Zwiebeln und Gewürzgurken zu hacken, ebenso das wertvolle Matjesfilet und viele Bündel Dill. Dazu mussten noch Dutzende Zitronen ausgequetscht werden, denn der gesunde Zitronensaft verlieh dem Heringssalat die richtige Würze. André Domke hatte sich dazu tatkräftige Hilfe geholt: Für bekannten ehemaligen Boxer Axel Schulz und Boxtrainerlegende Ulli Wegner war das dennoch ebenso eine ungewohnte Arbeit wie für Sven Felski, Legende der Berliner Eisbären, deren großer Fan Domke ist.

Schaulustige begleiten Weltrekord-Versuch

Während André mit seinem Team und den drei Freunden ordentlich Gas gibt, damit das Häckerle rechtzeitig fertig wird, kommt gegen 12 Uhr weitere Unterstützung: Prof. Peter Hinz, bekannter Unfallchirurg aus Greifswald, rührt mit einem Holzlöffel kräftig mit um, damit der Salat auch schmeckt. „Natürlich wird Salat immer noch besser, wenn man ihn etwas ziehen lässt, aber die Kostproben jetzt sind schon vielversprechend“, sagt Domke in Richtung des Wettkampfrichters Olaf Kuchenbecker, der im Auftrag des Rekord-Instituts das Prozedere überwacht. Dann wird weiter umgerührt.

Fischsommelier André Domke zeigt Boxlegende Axel Schulz, wie der Heringssalat richtig umgerührt wird. Quelle: Tilo Wallrodt

Zahlreiche Schaulustige begleiten den Weltrekord-Versuch. Medienvertreter aller Coleur waren ebenso vor Ort wie weitere Freunde, darunter der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens, der Kurdirektor der Kaiserbäder, Thomas Heilmann und der 1. stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Heringsdorf, Andreas Hartwig. Als es nach der Bestätigung des neuen Weltrekordes ans Verkosten ging, bestätigten die drei Herren unisono, dass da ein ausgesprochen leckerer Salat auf dem Teller landete. Auch Claudia Schwarz hebt den Daumen. „Mit hat es sehr gut geschmeckt“, so die 37-Jährige.

Ein signierter Boxhandschuh als Dankeschön für Fischsommelier André Domke von Axel Schulz. Quelle: Tilo Wallrodt

Schon zwei Weltrekorde abgesahnt

André Domke hält bereits zwei Weltrekorde – er stellte 2019 die größte Fischsülze der Welt her und 2019 war es mit 268 Litern die größte Menge an Fischsoljanka, die er kochte. Nun also Heringshäckerle: Am Morgen wurden palettenweise die Zutaten in „Domkes Fischpavillon“ gefahren: Äpfel, Zwiebeln, Gurken, dazu nur das allerbeste Matjesfilet. Auch Dill muss in Größenordnungen gehackt werden. Und Zitronensaft wird noch gebraucht. Mayonnaise, wie vielleicht mancher glaubt, gehört definitiv nicht ans Häckerle, versichert André Domke.

Diese Menge hochwertiger Matjesfilet müssen geschnitten werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Da es sich beim Heringshäckerle um den offiziellen Erstrekord in dieser neuen Weltrekordkategorie handelt, erwartete das Rekord-Institut für Deutschland eine servierte Portionsgröße von mindestens 100 Kilogramm. „Wir sind vier Mitarbeiter und dann noch die drei Prominenten, die auch zupacken müssen – dennoch war das richtig viel Handarbeit und nicht mal so nebenbei zu stemmen“, erklärt Domke, der logistisch alles perfekt vorbereitet hat. Sein Freund Axel Schulz zollt ihm großen Respekt. „Ich esse gerne Fisch, aber so was muss man erst mal hinbekommen“, meint der bekannte frühere Boxer, der wie Ulli Wegner gleich zweimal davon probiert. Als Dank gibt’s für den Fischsommelier einen Boxhandschuh mit Widmung. Und auch Eisbären-Legende Sven Felski schwärmt und zeigt auf einen Beutel. „Davon nehme ich was mit nach Hause.“

Sven Felski, Peter Hinz und Axel Schulz (v.l.) haben nicht nur mit geschnippelt und umgerührt, sie verkauften auch fleißig von den 147 Kilo leckeren Heringssalat an die Gäste. Quelle: Tilo Wallrodt

Erlös geht zum Teil an Kinderhospizverein

Wertungsrichter Olaf Kuchenbecker ist jedenfalls nicht nur von der Menge schwer beeindruckt, sondern auch von der Qualität des Heringssalates begeistert. „Sehr lecker“, sagt er. Das finden auch Doris und Detlef Jarling aus Ramitzow aus Anklam, die von dem Weltrekordversuch gelesen hatten und sich deshalb zu einem Ausflug auf die Insel Usedom entschlossen. „Das ist wirklich von Geschmack und Konsistenz toll gelungen“, lobt das Ehepaar und findet es besonders gut, dass André Domke mit der gelungenen PR-Aktion gleich noch die Unterstützung für einen guten Zweck verbindet.

Denn das Weltrekordgericht wurde nach Feststellung des Rekordes gegen Bezahlung zum Verzehr an Gäste ausgegeben. Ein Teil des Erlöses geht zum Teil an den Kinderhospizverein „Leuchtturm“ in Greifswald, den André Domke seit Jahren unterstützt. „Es ist mir ganz wichtig, dass bei allem Spaß auch etwas Gutes für andere herauskommt. Und die Unterstützung des Kinderhospizvereins ist mir ein Herzensbedürfnis. Vor der Arbeit der Mitarbeiter kann ich nur den Hut ziehen“, erklärt der Fischsommelier. Dann füllt er die nächste Portion Heringshäckerle auf einen Teller.

Von Cornelia Meerkatz