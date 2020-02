15 Jahre nichts passiert: Jetzt klagen Bansiner Fischer gegen die Gemeinde

Heringsdorf

Die Bansiner Fischer Sven und Wolfgang Harder haben ihrer Ankündigung Taten folgen lassen und beim Landgericht Stralsund Klage gegen die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf erhoben. Wie bereits im Dezember 2019 berichtet, warten die Harders seit über 15 Jahren auf den Abriss der Fischerfassungshalle und die Übergabe des beräumten Grundstück an sie, so wie es ihnen in einem Erbbaupachtvertrag von Dezember 2004 die damalige Gemeinde Bansin zugesichert hatte.

Das jahrelange Hin und Her schien im März 2019 ein Ende zu haben, als ein Gutachten des Anklamer Fachanwalts Wolfgang Hannak zu dem Ergebnis kam, dass die Gemeinde Eigentümerin des Fischannahmegebäudes sei und dieses folglich auch abreißen dürfe. Doch passiert ist das entgegen der Ankündigung des damaligen Bürgermeisters Lars Petersen ( CDU), der von einem „zeitnahen Abriss“ sprach, noch immer nicht.

Wurde Liquidation tatsächlich wirksam beschlossen?

Im Gegenteil, die Gemeinde unter ihrer neuen Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) hat ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, ob die Liquidation der Fischereigenossenschaft seinerzeit tatsächlich wirksam beschlossen wurde. Dieser Sachverhalt sei relevant für die Beurteilung der Eigentumsverhältnisse, argumentiert Marisken.

Nach Ansicht des Rechtsbeistandes der beiden Fischer, Dr. Gerhard Seibert, gibt es dazu jedoch eindeutige Dokumente, die in diesem Punkt Rechtssicherheit gäben und somit ein zweites Gutachten, das die Gemeinde unnötig Geld koste, überflüssig mache.

So hat laut Seibert der frühere Ahlbecker Notar Lothar Grawe in der notariellen Verhandlung mit den Liquidatoren der Fischereigenossenschaft am 5. Dezember 2006 festgestellt: „Die Liquidation der Genossenschaft ist durchgeführt, sämtliche Verbindlichkeiten sind beglichen... Das Vermögen der Genossenschaft ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung unter die einzelnen Genossen verteilt worden... Die Liquidation ist hiermit beendet.“

Daraufhin habe das Amtsgericht Stralsund mit förmlicher Mitteilung vom 14. Dezember 2006 bestätigt, das die „Genossenschaft Ostseestrand Fischfang und Verarbeitung e.G. Ahlbeck“ auf dem Registerblatt GnR 112 des Genossenschaftsregisters nach Beendigung der Liquidation gelöscht worden sei.

Gemeinde wird sich verteidigen

Auf Seiten der Gemeinde sieht man das indes anders. Wie der stellvertretende Bürgermeister und Bauamtsleiter Andreas Hartwig mitteilt, gibt es „einige Dinge, die vorher nicht bekannt waren.“ In der Gemeindevertretersitzung am 30. Januar hatte die Bürgermeisterin im nichtöffentlichen Teil darüber informiert, dass sich die Gemeinde gegen die Klage der Fischer verteidigen wird.

„Es gibt unterschiedliche Rechtspositionen. Da soll ein Gericht entscheiden“, so Andreas Hartwig, der auch darüber informierte, dass das zweite, von der Gemeinde in Auftrag gegebene Gutachten mittlerweile vorliegt.

Von Dietmar Pühler