Heringsdorf

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, bei einem Unfall im Heringsdorfer Goethepark schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr verbotenerweise mit seinem Leichtkraftrad durch den an der Friedensstraße gelegen Park. Auf dem Gehweg kollidierte er in einer Kurve mit einem Laternenmast.

Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Greifswald geflogen. Das Leichtkraftrad wurde stark beschädigt, es entstand laut Polizeiangaben ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro.

Von Cornelia Meerkatz