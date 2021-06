Greifswald/Anklam

Neues Familienglück in Vorpommern-Greifswald: 19 frisch gebackenen Eltern konnten sich in der vergangenen Woche (6. bis 10. Juni) über ihren Nachwuchs freuen. Die Babys kamen in der Uni-Frauenklinik von Greifswald und der Ameos Klinik in Anklam zur Welt.

Die Universitätsfrauenklinik Greifswald meldet für die 23. Kalenderwoche 14 Kinder. Dabei waren diesmal die Jungen mit acht im Vergleich zu sechs Mädchen in der Überzahl.

An der Ameos Klinik Anklam wurden vier Kinder geboren. Den Anfang machte Hannah-Marie Wulff aus Anklam am 6. Juni um 18.03 Uhr. Sie wog 2560 Gramm und war 46 Zentimeter groß.

Am 7. Juni erblickte Jean Petzold um 22.55 Uhr das Licht der Welt. Er wog bei seiner Geburt 3950 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Zu Hause ist er in Ducherow.

Hermine Bartsch trug sich am 8. Juni um 2.07 Uhr am Klinikum in Anklam in das Buch der Geburten ein. Sie brachte bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 4010 Gramm auf die Wage. Ihr Babybettchen steht in Boldekow.

Bildergalerie von den Babys aus Anklam

Nachwuchs für die Stadt Anklam gab es am 10. Juni. Um 4.35 Uhr erblickte Lia Jill Ensch mit 2530 Gramm und 46 Zentimetern das Licht der Welt.

Nur wenige Stunden später – am 10. Juni um 8.43 Uhr – kam dann noch Leni Masur mit 3240 Gramm und 48 Zentimetern zur Welt. Sie erfreut nun ihre Eltern in Anklam.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

