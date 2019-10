Altes Handwerk mit jungen Machern

Wolgast

Das war am Sonnabend so recht nach den Wünschen der Wolgaster: Historisches Handwerk zum Anfassen und zugleich gute Unterhaltung auf engstem Raum. Den 2. Wolgaster Manufakturtag im städtischen Museum „ Kaffeemühle“ können die Organisatoren der Stadt, der Museumsgesellschaft oder des Handels- und Gewerbevereins mit gutem Gewissen als gelungen für sich verbuchen.

Bei der Eröffnung fragte der Hollendorfer Kettensägenkünstler Jens Duschek Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos), ob er denn vor der „ Kaffeemühle“ überhaupt sägen dürfe. „Na klar“ sagte Weigler, „machen Sie richtig Krach, damit die Leute merken, dass hier was los ist.“ Aber nötig war das gar nicht. Es war an diesem Tag ein ständiges Kommen und Gehen im historischen Museum, in das die Kinder freien Eintritt hatten.

Zur Galerie Während des 2. Manufakturtages in der Wolgaster „Kaffeemühle“ lernten die zahlreichen Besucher teilweise jahrtausendaltes Handwerk kennen. Die Präsentation fand viel Zuspruch.

Im Erdgeschoss sorgten Daniel Trebing (Gitarre) und Philipp Porebski (Klavier) unermüdlich für den musikalischen Hintergrund. Besonders eifrig griff Daniel Trebing, der beruflich die Wolgaster Innenstadt aufpeppen soll, in die Saiten. Bürgermeister Weigler hatte durchblicken lassen, dass die Förderung für dessen Planstelle auch für 2020 gesichert sei. Da macht Musizieren doch gleich doppelt so viel Freude.

Messer aus Stein, Kräuter und flotte Hüte

Und was gab es so zu sehen? Das war eine bunte Mischung in Sachen Handwerk. Ein ganz altes stellte der Experimentalarchäologe Dr. Joachim Krüger vor. Pfeilspitzen, Messer aus Stein und andere Dinge hatte er gefertigt. „Die Feuersteinbearbeitung ist eines der ältesten Handwerke und wurde schon vor 3000 Jahren praktiziert“, weiß der Mann aus Wusterhusen. Mindestens genauso alt dürfte das Kräutersammeln und -verarbeiten sein, bei dem Simone Schaefer aus dem Lassaner Winkel eine anerkannte Expertin ist. Ihr Stand, an dem man auch gleich scharfe Messer zum Kräuterhacken kaufen konnte, war vor allem mit Frauen umlagert. Die hatten auch nebenan bei Anett Simon, die ihr modistisches Kabinett „Kunst & Hut“ vorstellte, viel zu sehen.

Flechtwerk, Teppichknüpferei und Seemannknoten

Gut gelaunt zeigte sich auf dem Handwerkerboden des Museums auch Anja Müller, die eine Flechtwerkstatt in Wolgast betreibt. „Das war eine gute Saison in diesem Jahr“, sagte zufrieden die Wahl-Wolgasterin. „Ich bin hier endlich angekommen.“ Seit Jahren in der Region zu Hause ist Gisela Zeidler. Die Lubminerin knüpft Fischerteppiche. „Ich mache das schon 40 Jahre lang“, sagt die Gartenbauingenieurin. In erster Linie, weil es ihr Spaß mache. Für einen Teppich in der Größe eines Quadratmeters „brauche ich so an die 40 Stunden“, berichtet sie. In Sekunden dagegen hat Schiffsausrüster Henry Hahn Seemannsknoten gesteckt. „Die Knotenkunde ist elementarer Bestandteil jeder Schiffsfahrt“, sagt Hahn, „übrigens auch bei der Sportbootführerscheinprüfung.“

Bootsbau, Kettensägenkunst und Leckereien

Ein bisschen maritim ging es auch draußen vor dem Museum zu. Dort war eine Gruppe der „Jugendbauhütte“, das ist ein Jugendbildungsprojekt für junge Leute zwischen 16 und 26, mit Bootsbau beschäftigt. Yannick Köster von der Freester Bootswerft leitete Jannes Platz aus Stralsund beim Bau eines Paddels an. Der ist froh, dass er endlich mal anpacken kann. „Nach dem Abi wollte ich nicht gleich wieder studieren. Das Jahr in der Praxis tut mir gut“, zeigt sich der 19-Jährige überzeugt. Unterdessen heult die Motorsäge von Jörg Duschek wieder auf. Immer deutlicher wird, dass aus dem Holzklotz sich langsam eine Eule entwickelt – Kunst kommt eben von Können.

Können haben im Museum auch die Leute vom benachbarten Gastronomiebetrieb „Onkel Ben´s“ gezeigt. Die Kürbissuppe mit Ingwer war ein Renner. „Onkel Ben´s“ Tipp bezüglich der selbst gemachten Halloweenmarmelade (Kürbis, Möhren, Gelierzucker, Orangensaft, Zitrone, Gewürze): Marmelade aufs Brot streichen und darüber ein paar Scheiben Camembert – ganz schön gewagt. Aber passend zum Manufakturtag: Das neuerliche Wagnis der Macher ist wieder aufgegangen, wie hunderte wissbegierige und am Ende zufriedene Gäste belegen.

