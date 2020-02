20 Babys in den Kliniken Greifswald und Anklam geboren

Greifswald/Anklam

Nachwuchsfreuden für jeweils 20 stolze Mütter und Väter in Vorpommern-Greifswald: Sie konnten sich in der zurückliegenden Woche über die Ankunft ihrer Töchter oder Söhne freuen. Davon erblickten 16 Babys im Kreißsaal der Universitätsfrauenklinik Greifswald das Licht der Welt. Vier neuen Erdenbürgern halfen die Hebammen in der Ameos Klinik Anklam auf die Welt.

Ins Buch der Geburten in der Universitätsfrauenklinik der Hansestadt am Ryck trug sich zum Beispiel Len Thiago Harloff ein. Den 1. des Monats hatte er sich für seine Ankunft auserkoren. Punkt 15.32 Uhr war es soweit. Für Len Thiago, der in Trassenheide zu Hause ist, notierten die Hebammen nach der Geburt ein Gewicht von 3210 Gramm und eine Größe von 52 Zentimeter.

Trio am Dienstag

Gleich drei Babys haben sich am 4. Februar im Buch der Geburten der Uni-Frauenklinik verewigt. Ruben Mehlhorn gehört dazu. Der Junge darf für sich in Anspruch nehmen, ein waschechter Greifswalder zu sein. Im Kreißsaal der Universitätsfrauenklinik der Hansestadt am Ryck gab er am Dienstag der vergangenen Woche exakt um 7.40 Uhr nicht nur seinen ersten Schrei von sich, Ruben ist in der Hansestadt auch zu Hause. Er brachte bei seiner Geburt 3110 Gramm auf die Waage und war 49 Zentimeter groß. Knapp drei Stunden später, um 10.25 Uhr, konnten sich die Eltern von Adam über die Ankunft ihres Sohnes (2400 g, 48 cm) freuen, dessen Wiege oder Kinderbettchen ebenfalls in Greifswald steht. Inselluft schnuppert künftig dagegen Mathilda Lisbeth Glöckner. Das am 4. Februar um 14.24 Uhr geborene Mädchen (3270 g, 50 cm) ist auf Hiddensee zu Hause.

Vier mal der erste Schrei am Mittwoch

Zur Galerie 16 Mädchen und Jungen halfen die Hebammen im Kreißsaal der Universitätsfrauenklinik Greifswald in der vergangenen Woche auf die Welt. In der Ameos Klinik Anklam konnten vier neue Erdenbürger begrüßt werden. Einige stellen sich hier vor.

Sogar vier Babys halfen die Hebammen in der Uni-Frauenklinik am 5. Februar auf die Welt. Der Greifswalder Emil Krause (3170 g, 51 cm) gehört dazu. Punkt 2.07 Uhr löste er helle Freude bei seinen Eltern aus. Nicht mal eine Stunde später gab es um 2.52 Uhr mit der Geburt von Luca Joel Schießmann (3275 g, 51 cm) Zuwachs für Wolgast. Auf Ausfahrten mit dem Kinderwagen in Gützkow kann sich dagegen Lilly Gabriela Kath (3465 g, 52 cm) freuen, die am 5. des Monats um 3.10 Uhr geboren wurden. Am gleichen Tag strampelte sich um 17.29 Uhr Levi Fynn (2660 g, 48 cm) auf die Welt – ein Hansestädter, der sich in Greifswald ins Buch der Geburten eintrug, in Stralsund zu Hause ist.

Wonneproppen Jannes Chris

In der Ameos Klinik Anklam gab es mit der Geburt von Jannes Chris Meyer am 31. Januar Zuwachs für Züssow. 8.51 Uhr geboren, brachte der Junge stolze 4080 Gramm auf die Waage und maß 53 Zentimeter. Nicht weit nach Hause hat es Meggie Ketelhut (3420 g, 50 cm). Am 3. Februar um 18.27 Uhr in Anklam geboren, ist sie in der Peene-Stadt auch zu Hause. Die stolzen Eltern von Lena Schröter (3320 g, 50 cm) wohnen in Wolgast und konnten sich am 4. Februar punkt 4.07 Uhr über die Ankunft ihrer Tochter freuen. Clara Kriewald (3480 g, 50 cm) feiert künftig am 6. Feburar Geburtstag. Ihr erster Schrei, den sie am vergangenen Freitag kurz nach 8.45 Uhr von sich gab, bedeutete Zuwachs für Anklam. In der Peene-Stadt ist sie zu Hause.

Von Udo Burwitz