Bansin

20 Jahre Hans-Werner-Richter-Haus und das 15. Hoffest am 21. August sind die beiden großen Höhepunkte im jetzt veröffentlichten Plan des Hans-Werner-Richter-Hauses für dieses Jahr. Den Auftakt im Veranstaltungsreigen bildet im Januar „Doppelleben“, eine verfilmte Carola-Stern-Biographie. Ein Vortrag von Hilde Stockmann zu Sturmfluten an der Usedomer Küste ist für Februar vorgesehen. Im März gibt es „Königspastete und Schusterstippe“, ein Vortrag von Sandra Lemke. Jürgen Nickel wird eine Lesung zum Thema „Und dann kamen die Russen – meine Kindheit in Seebad Heringsdorf“ halten.

Auf ein Märchen für Erwachsene, gelesen von Achim Amme, dürfen sich die Besucher im Frühjahr/Sommer ebenso freuen wie auf die humoristische Lesung mit Gunnar Kunz. Sie trägt den Titel „Wer die Sau rauslässt, darf sich nicht wundern, wenn kein Schwein mehr auf der Hochzeit tanzt“. Zweimal bietet Elke Pupke eine Krimilesung an und im Oktober gibt es noch einen Liederabend mit dem Duo „Ziemlich Anders“. Eine Autorenlesung zur Kindheit in Bansin mit Hannelore Thea Heyden sowie die „Weihnachtsbowle – Das ultimative Weihnachtsprogramm“ mit Alexander G. Schäfer bilden den Abschluss im Dezember.

„Wir haben versucht ein breit gefächertes und interessantes Veranstaltungsprogramm zu erstellen. Wir hoffen auf erlebnisreiche und gehaltvolle Stunden im Hans-Werner-Richter-Haus und viele Besucher“, so die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Dreikaiserbäder, Anika Dassow und Steffen Tzschirch.

Von Gert Nitzsche