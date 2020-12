20 Mal Babyglück im Osten Vorpommerns

Greifswald/Anklam

Riesige Freude in der Vorweihnachtszeit: 20 Mal konnten sich Mütter und Väter in der Woche vom 14. bis 21. Dezember über Nachwuchs freuen, der in den Kreißsälen der Universitäts-Frauenklinik Greifswald bzw. im Ameors Klinikum Anklam geboren wurde. Allein in der Hansestadt Greifswald strampelten sich in der vergangenen Woche 18 Babys auf die Welt. Zum Schutz vor Corona darf gegenwärtig kein Fotograf die Station betreten. Deshalb konnten die Neugeborenen für ihren ersten großen Auftritt in der Baby-Galerie auch nicht abgelichtet werden. Die Uni-Klinik bittet um Verständnis.

Erster Schrei des Lebens um 23.29 Uhr

Oskar Schroeder (2940g, 49 cm) aus Anklam Quelle: Fotostudio Pixelperle

In der Ameos-Klinik Anklam trugen sich zwei Babys in der zurückliegenden Woche ins Buch der Geburten ein. Dazu gehör Ida Miodeck. Dem Mädchen half das Team im Kreißsaal der Klinik in der Peenestadt am späten 13. Dezember auf die Welt. Es war nämlich bereits 23.29 Uhr, als Ida den ersten Schrei ihres Lebens im Kreißsaal vernehmen ließ – sehr zur Freude ihrer Eltern, die in Ducherow wohnen. Für die Kleine wurden nach der Geburt 4020 Gramm und 54 Zentimeter notiert. Ebenfalls am 13. Dezember feiert Oskar Schroeder Geburtstag. Punkt 16.11 Uhr durften sich die Eltern über die Ankunft ihres Nachwuchses in der Anklamer Klinik freuen. 49 Zentimeter maß Oskar bei der Geburt und brachte 2940 Gramm auf die Waage. Er wird künftig Ausfahrten im Kinderwagen in seiner Heimatstadt Anklam genießen dürfen.

Allen Neugeborenen und deren Eltern viel Glück.

