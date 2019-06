Heringsdorf

Im kommenden Jahr feiert das Seebad Heringsdorf sein 200-jähriges Bestehen. Für Hans-Jürgen Merkle ist das Jubiläum Anlass für ein Buch, das ihm seit langem am Herzen liegt. Der Titel lautet „Ein Ausflug nach Heringsdorf –Ein Handbuch für Einwohner, Gäste und solche, die es werden wollen“. Autor Merkle führt gleich mehrere gute Gründe an, warum er sich für das Buch entschieden hat: „Im kommenden Jahr können in Heringsdorf gleich drei Jubiläen gefeiert werden. Neben dem 200-jährigen Bestehen des Seebades existiert seit 50 Jahren auch der Kunstpavillon und seit 25 Jahren die neue Seebrücke. Es gibt also allen Grund, einen geschichtlichen Abriss zu verfassen.“

Sein Buch, das im kommenden Frühjahr erscheinen soll, wird keine Chronik werden, betont er. Er arbeite mit zeitgenössischen Quellen und Originalzitaten. Dazu sucht Hans-Jürgen Merkle intensiv im Internet und in großen Archiven. „Der Kauf des historischen Materials ist natürlich immer auch mit einem großen finanziellen Einsatz verbunden „, gesteht er. Damit er die Heringsdorfer Geschichte wirklich breit darstellen kann, setzt er nun auf die Einwohner. „Ich bitte die Einwohner, ihre Privatarchive zu durchstöbern und dort nach alten Bildern und Geschichten zu suchen. Vielfach wurden ganz alte Fotos schon von Generation zu Generation weitergegeben. Ich würde solches alte Material gern ausleihen“, sagt Merkle. Er verweist darauf, dass es auch ruhig Familienbilder von dürfen, wenn sie mit der Geschichte Heringsdorfs verknüpft sind. „Ich hoffe sehr, dass ich so Zugang zu weiteren umfangreichen Sammlungen bekomme“, so der Autor.

Hans-Jürgen Merkle arbeitet an einem Buch zum 2200. Jubiläum des Seebades Heringsdorf. Er hat schon historische Zeitungen gefunden und alte Fotos, wie dieses Bild der früheren Landungsbrücke. Quelle: privat

Originalfotos von 1880

Bereits jetzt ist er auf einige Geschichten ganz besonders stolz. So besitzt Merkle mittlerweile Originalfotos aus dem Jahr 1880. Er fand sie bei der Suche im Internet. „Sie kosteten schon einiges an Geld, aber für mein Projekt war mir das den Preis wert“, schildert er. Zu seinem Fundus gehören außerdem alte Zeitungen. So war im Jahr 1953 der NBI (Neue Berliner Illustrierte), die in der früheren DDR als Bückware gehandelt wurde, der Bericht über schöne Urlaubstage in Heringsdorf einen doppelseitigen Bericht wert. „Ich bin auch in Besitz eines Badeheftes aus dem Jahr 1914, es nennt sich ’Zick Zack’. Auch in dieser Publikation kommt Heringsdorf vor“, berichtet Merkle.

Hans-Jürgen Merkle arbeitet an einem Buch zum 2200. Jubiläum des Seebades Heringsdorf. Er hat schon historische Zeitungen gefunden, wie diese alte NBI aus dem Jahr 1953. Quelle: privat

Manchmal stoße er auch auf große Namen, so in der Schweizer Illustrierten, die ihren Lesern nicht vorenthielt, dass im Jahr 1921 der Deutsche Tennismeister in Heringsdorf auf Usedom weilte. Sicher wird in dem Heringsdorf-Buch auch Else Rönsch einen Platz finden. Die gebürtige Ahlbeckerin war Ehrenbürgerin der Gemeinde Seebad Ahlbeck und einige Monate lang die älteste Frau Deutschlands. Sie wurde 111 Jahr alt und starb 2015. Die betagte Dame konnte sich noch lebhaft an die Besuche des Kaisers erinnern und dass er gerne sang. Aus diesem Grund wünschte sie sich zum 110. damals auch ein Ständchen vom Schweriner Regierungschef Erwin Sellering.

Hans-Jürgen Merkle arbeitet an einem Buch zum 2200. Jubiläum des Seebades Heringsdorf. Er hat schon historische Zeitungen gefunden wie diese Schweizer Illustrierte, die über das Seebad berichtet. Quelle: privat

Anekdoten von früher gesucht

Vielleicht kennen ja auch Sie solche Anekdoten, die eng mit der Geschichte Heringsdorfs verbunden sind oder haben alte Bilder, die die Entwicklung des Seebades dokumentieren. Rufen Sie Hans-Jürgen Merkle an oder mailen Sie ihm: Die Telefonnummer lautet 038378/47862, E-Mails richten Sie bitte an info@nun-usedom.de. „Ich freue mich riesig auf Material der Einwohner“, sagt der Autor, der neben seinem Buch eine korrespondierende Ausstellung zum 200. Jahrestag der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf plant.

Cornelia Meerkatz