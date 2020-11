2021: Mit dem Flieger von Luxemburg nach Usedom

Zirchow

Neue Fluglinie für Usedom-Urlauber: Im kommenden Jahr will die Airline „ Luxair“ von Mai bis September zweimal wöchentlich Gäste von Luxemburg nach Usedom bringen. Auf der Homepage der luxemburgischen Fluggesellschaft kann man die Flüge bereits buchen. Samstags und dienstags soll die Maschine um 14.25 Uhr im Großherzogtum abheben und um 16.15 Uhr auf Usedom landen. Zurück geht es jeweils um 16.55 Uhr. Auf der Homepage der Airline wird Heringsdorf als „berühmte Seestadt“ und die „Badewanne Deutschlands“ angepriesen. Die Urlauber sollen mit einer „De Havilland Q400“ auf die Insel kommen. Der Doppel-Turbopropeller verfügt über 76 Sitzplätze.

Nach dem turbulenten Flugjahr in Pandemie-Zeiten ist das eine positive Nachricht für Thilo Naumann vom Arbeitskreis der Hoteliers, die seit Jahren den Insel-Airport unterstützen. Sein Fazit: „Mit dem Notprogramm in diesem Jahr dürfen wir zufrieden sein“, sagt der Bansiner.

Anders als der Flughafen Rostock-Laage, der in schwere Turbulenzen geraten ist und ums Überleben kämpft, sieht es für den Flughafen Heringsdorf in Zirchow gar nicht so schlecht aus. Am Samstag hätte eigentlich die letzte Lufthansa-Maschine vom Airport abheben sollen. Aufgrund des coronabedingten Beherbergungsverbotes in Mecklenburg-Vorpommern hatte die Lufthansa die zweiwöchige Verlängerung der Saison (bis 7. November) wieder zurückgezogen.

6000 Passagiere in diesem Jahr

Somit gehen rund 6000 Linienpassagiere in die Statistik für 2020 ein. Im vergangenen Jahr waren es noch 20 796 Gäste, die den komfortablen Luftweg für die Anreise nutzten. „Das war natürlich ein sehr schwieriges Jahr, insbesondere für unsere Branche. Geholfen hat uns hierbei sehr, dass die Lufthansa bereits ab 30. Mai die Verbindung nach Frankfurt am Main wieder aufgenommen hat. Als Erfolg werten wir auch, dass Eurowings dann ab 29. August mit einer größeren Maschine, einem Airbus 319, die Ziele Düsseldorf und Stuttgart angeflogen ist“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Dirk Zabel. Urlauber aus Zürich hatten die Möglichkeit, über Frankfurt oder Düsseldorf zu fliegen und so an die Ostseeküste zu kommen. Gäste aus dem Raum Dortmund konnten die Verbindung über Düsseldorf nutzen.

„Sehr positiv war die hohe Auslastung der Maschinen, die in der Regel bei 80 bis 95 Prozent lag“, sagt Zabel. Eurowings flog einmal wöchentlich immer samstags aus Stuttgart und Düsseldorf mit dem Airbus 319 und jeweils 145 Sitzplätzen. Wegen der Corona-Krise startete der Flughafen Ende Mai mit zweimonatiger Verspätung in die Saison. Der erste Ferienflieger landete am 30. Mai aus Frankfurt am Main.

Verhandlungen mit Schweizer Airline

Für das kommende Jahr gebe es positive Signale, so der Flughafenchef. „Wir sind aktuell in sehr guten Verhandlungen mit verschiedenen Airlines und hoffen, wieder an die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen zu können. Wir haben die Unterstützung der Hoteliers der Insel, des Landkreises und der Gemeinde Heringsdorf sowie auch des Landes. Das Urlaubsziel Usedom ist sehr beliebt, deshalb schauen wir optimistisch in die Zukunft“, so Zabel. Allein der Kreis unterstützte den Flughafen in diesem Jahr mit 647 000 Euro.

Dass auch 2021 die Hoteliers der Insel – in diesem Jahr waren es zehn – den Flughafen wieder unterstützen, davon geht Thilo Naumann aus. Er schaut zuversichtlich in die neue Saison: „Wenn alles normal läuft, planen wir die Saison von Mitte April bis Ende Oktober. Es könnte das größte Flugprogramm werden, was wir jemals hatten. Neben Luxemburg und unseren innerdeutschen Zielen sind wir in guten Verhandlungen mit Swissair, um wieder eine Linie aus der Schweiz zu bekommen“, sagt Naumann.

Von Henrik Nitzsche