21 Mal Babyglück in Kliniken in Greifswald und Anklam

Greifswald/Anklam

Was für ein Start in den Februar 2021: Das werden jene frischgebackene Mütter und Väter sagen, die sich in der ersten Woche des Monats über Familienzuwachs freuen konnten. 21 Mal war das in der Universitätsfrauenklinik Greifswald und der Ameo-Klinik Anklam der Fall.

Jungen dominieren Buch der Geburten in Greifswalder Klinik

Im Kreißsaal der Universitätsfrauenklinik Greifswald strampelten sich in der Woche vom 1. bis 7 Februar 19 Babys auf die Welt. Wie die Unimedizin mitteilt, dominieren die Jungen das Buch der Geburten. Darin trugen die Hebammen in der vergangenen Woche 12 Jungen ein. Sieben Mal gaben Mädchen im Kreißsaal den ersten Schrei von sich. Für alle frischgebackenen Eltern heißt es jetzt: Kuschelzeit. Dem werden die stolzen und glücklichen Mütter und Väter mit ihren Sprösslingen bei dem Winterwetter zu Hause nun garantiert ausgiebig frönen. Den Nachwuchs im Arm, wird der Blick aus dem Fenster auf die Eiszeit und mit angekündigtem Schneefall für sie gewiss zu einem besonderen Wintervergnügen.

Zuwachs für Garz und Swinemünde

Ins Buch der Geburten der Ameos-Klinik Anklam trug sich am 1. Feburar Fiete Sonsalla ein. Kurz nach

In Swinemünde steht das Kinderbettchen von Michalina Maria Ludwiczak. Sie wurde am 6. Februar in der Ameos-Klinik Anklam geboren. Quelle: Fotostudio Pixelperle/Merle Prepernau

7.35 Uhr gab der bei seiner Geburt 2900 Gramm schwere und 48 Zentimeter große Junge im Kreißsaal den ersten Schrei von sich. Fiete ist ein Insulaner, zu Hause in Garz auf Usedom.

Im Nachbarland Polen steht dagegen das Kinderbettchen von Michalina Maria Ludwiczak. Ihre Eltern wohnen in Swinemünde und konnten sich am 6. Februar über die Ankunft ihrer Tochter freuen. Die strampelte sich in der Anklamer Klinik auf die Welt. Exakt um 4.05 Uhr war das am vergangenen Sonnabend der Fall. Nach dem Wiegen und Messen notierten die Hebammen für den Swinemünder Zuwachs 3050 Gramm und 50 Zentimeter.

Von OZ