25 Jahre Vineta auf Usedom: Bei diesem Tod wurde gelacht!

Zinnowitz

Ein Vierteljahrhundert Vineta-Festspiele auf der Insel Usedom. Die OZ blickt zurück. Erzählt in lockerer Folge Geschichten, kleine Episoden am Rande und stellt einige Protagonisten vor.

Bei Vineta wurden bis jetzt unzählige Bühnentode erlebt. In den meisten Fällen ist das eher weniger amüsant. Doch einmal wurde ein besonders dramatischer Tod auf der hochfahrenden Hebebühne inszeniert. Der Schauspieler, welcher sterben sollte, tat dies. Wo sonst das Publikum verstummte, fing es nun an zu lachen und der gestorbene Darsteller dachte, liegend auf der Hebebühne, über mögliche Fehler nach. Was er nicht sehen konnte, war eine schwarze Katze, welche beim Hochfahren der Hebebühne herauskrabbelte und von rechts nach links von der Bühne ablief. Diese brachte also an jenem Abend ausnahmsweise mal Glück und eine mehr als heitere Vorstellung.

Sprühende Fontänen, Feuerorgeln, Feuerspeer, fliegende Feuerpfeile – alles schöne Effekte, doch manchmal fliegt auch ein Funke, wohin er nicht sollte. Da wissen sich Schauspieler, wie Techniker zu helfen. Einmal brannte es auf dem Bühnenboden: Ein Engel tänzelte mit einem Feuerlöscher herbei und löschte. Man hätte meinen können, es sei inszeniert.

Mehr aus der Geschichte Vinetas auch im Sonderheft „Vineta – Ein Vierteljahrhundert Auf- und Untergang“ an der Kasse der Theaterkasse in Zinnowitz

Im 25. Jahr heißt die Episode „Vineta-Traum ohne Wirklichkeit“, die bis 3. September, jeweils montags, mittwochs, freitags, 19.30 Uhr auf der Ostsee-Bühne Zinnowitz gezeigt wird. Tickets: 03971/2688800

Von Martina Krüger