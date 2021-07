Zinnowitz

Ein Vierteljahrhundert Vineta-Festspiele auf der Insel Usedom. Die OZ blickt zurück. In den Stücken standen bis jetzt über 1000 Akteure auf der Bühne – viele davon mehrmals. Dabei wurden die Profi-Schauspieler bis Mitte der 2000er Jahre von einem zeitweiligen Vineta-Laienensemble unterstützt, dem bis zu 50 Mitglieder angehörten.

Nach dem sich dieses Ensemble auflöste, standen den Schauspielern die Eleven, der im Jahr 2000 gegründeten Theaterakademie zur Seite. Die 148 Absolventen dieser Schauspielschule sind inzwischen an Theatern im deutschsprachigen Raum und bei Film und Fernsehen engagiert.

Die Absolventen sind unter anderem engagiert am Westfälischen Landestheater, am Landestheater Schleswig- Holstein, am Nordharzer Städtebundtheater, am Grips-Theater in Berlin, an den Theatern in Neubrandenburg, Neustrelitz, Greifswald, Dresden, Bautzen und Zittau.

Die Absolventen der Theaterakademie wurden an ihren neuen Wirkungsstätten auch mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt: Caroline Wybranietz mit dem Conrad-Ekhof-Preis der Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin e.V., Lisa Klabunde mit dem Thüringer Theaterpreis „Caroline“ und Simon Ahlborn mit dem Jade-Ring der Landesbühnen Niedersachsen. Christian Kühn ist Intendant der Comödie Dresden und Johannes Gärtner leitet die Wagner-Spiele in Dresden, Martin Schneider ist Intendant und Andreas Flick, Geschäftsleiter der Vorpommerschen Landesbühne.

Mehr aus der Geschichte Vinetas auch im Sonderheft „Vineta – Ein Vierteljahrhundert Auf- und Untergang“ an der Kasse der Theaterkasse in Zinnowitz.

Im 25. Jahr heißt die Episode „Vineta-Traum ohne Wirklichkeit“. Gespielt wird bis 3. September, jeweils montags, mittwochs, freitags, 19.30 Uhr Ostsee-Bühne Zinnowitz. Karten unter 03971 2688800

Von Martina Krüger