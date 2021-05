Greifswald/Anklam

Babyfreuden in Vorpommern-Greifswald: 27 frisch gebackene Mütter und Väter im Landkreis konnten sich in der 17. Kalenderwoche über ihren Nachwuchs freuen. Die Babys kamen in der Uni-Frauenklinik von Greifswald und der Ameos Klinik in Anklam auf die Welt und werden das Familienleben nun ganz sicher bereichern.

Die Universitätsfrauenklinik Greifswald meldet für diesen Zeitraum insgesamt 20 Geburten. Dabei war dieses Mal die Zahl der Jungen und Mädchen mit jeweils zehn ausgeglichen.

In das Buch der Geburten an der Ameos Klinik Anklam trugen sich sieben Kinder ein. Den Anfang machte Matteo Will am 25. April um 8.11 Uhr. Er wog 3330 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Zu Hause wird er in Buggenhagen sein.

Seinen ersten Schrei gab Johann Koske aus Viereck dann am 26. April um 22.48 Uhr von sich. Bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern wog er 3500 Gramm. Ihm folgte am 29. April um 8.55 Uhr Ben Kage aus Ueckermünde mit 3680 Gramm und 53 Zentimetern.

Zuwachs für Anklam gab es am 29. April, als Martha Charlotte Schulz um 11.30 Uhr das Licht der Welt erblickte. Sie wog 3620 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Freuen konnten sich die Eltern von Luise Vike Heiden aus Torgelow am 30. April um 2.37 Uhr. Ihre Tochter brachte 4180 Gramm bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern auf die Waage.

Nachwuchs auch in Wolgast und Lassan

An diesem Tag feiert künftig auch Brajan Kwiatkowska aus Wolgast Geburtstag. Er wurde um 17.13 Uhr mit 3420 Gramm und 55 Zentimetern geboren. Den Geburtenreigen in Anklam beschloss am 1. Mai um 7.16 Uhr Merle Martens. Sie wog 3600 Gramm, war 49 Zentimeter groß und ist in Lassan zu Hause.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ