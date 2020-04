29. April 1945: Wie Usedom mit allen Mitteln verteidigt wurde

Karnin

Wenn man heute am Seglerhafen Karnin auf den Peenestrom schaut, sieht man in Strommitte ein imposantes Bauwerk. Es sind die Reste der Karniner Brücke, die bis April 1945 eine direkte Eisenbahnverbindung von Berlin auf die Insel Usedom ermöglichte. Vom Stettiner Bahnhof in Berlin über Pasewalk, Ducherow, Stadt Usedom, Swinemünde in die Seebäder nach Ahlbeck und Heringsdorf brauchten die D-Züge in den 1930er Jahren im Sommer zwei Stunden und 36 Minuten.

Eingleisige Drehbrücke um 1930 Quelle: Archiv Verein Usedomer Eisenbahnfreunde

In Betrieb genommen wurde die Strecke bereits 1876. Die Seebäder, auch Swinemünde, wurden zur Badewanne von Berlin, so heißt es in Reiseführern von damals. Den Peenestrom, zwischen Kamp auf dem Festland und Karnin auf der Insel Usedom, überquerte zunächst eine eingleisige Drehbrücke. Diese schwenkte bei Bedarf über einen besonderen Königsstuhl (Drehscheibe) und gab damit die Schifffahrtsöffnung frei.

Anfang der 1930er Jahre erfolgte Neubau

Der ständig zunehmende Verkehr erforderte 1908 einen zweigleisigen Ausbau der Strecke. In weiser Voraussicht hatte man beim Neubau der Brücke die Pfeiler bereits für das 2.Gleis vorbereitet. Die Reichsbahn entschied sich für den Bau einer Hubbrücke, um der Lastschifffahrt und dem ständig weiter wachsenden Verkehr gerecht zu werden. Während(!) der Bauarbeiten wurden die Züge jeweils in beiden Richtungen über die südlichen Überbauten geführt. Damit war die Baufreiheit für den Abriss und den Neubau der Brücke gegeben, durch den viele Erwerbslose auf der Insel wieder Arbeit fanden. Am 15. September 1933 konnte der 1. Überbau in Betrieb genommen werden, im Dezember 1933 der 2. Überbau. Das Richtfest allerdings fand erst im Februar 1934 im Gasthaus von Vadder Genz statt.

Fahrgeschwindigkeit von 110 km/h

Die Hubbrücke funktionierte nach dem Prinzip eines Fahrstuhles, hatte aber nur das Eigengewicht der Überbauten zu tragen. Die jeweiligen Überbauten wurden an den Enden der Hauptträger an Drahtseilen aufgehängt. Über große Seilscheiben führten die vier Drahtseile eines Überbaus zu einem Gegengewicht.

Streckenkarte Berlin - Usedom in 2 Stunden Quelle: Archiv Verein Usedomer Eisenbahnfreunde

Die Brücke war für eine Fahrgeschwindigkeit von 110 km/h zugelassen. Deutschland besaß nun die modernste Hubbrücke Europas. Während der Saison bestanden täglich von und nach Berlin mehrere Schnellzugverbindungen. Wer um 8.07 Uhr vom Stettiner Bahnhof in Berlin abfuhr, war um 11.28 Uhr in Seebad Heringsdorf oder der E 141 ab Berlin 15.10 Uhr, Ankunft in Seebad Heringsdorf 18.05 Uhr. Fahrzeit knapp drei Stunden ohne irgendwo umzusteigen!

Strohwitwerzüge

Von diesen günstigen Zugverbindungen profitierten die Ostseebäder enorm. Die Zahl der Touristen wuchs rasant. Wochenendbesucher machten davon regen Gebrauch. Am Sonntagabend traten sie meist um 20.45 Uhr die Rückreise an mit der beliebten Sonntagsrückfahrkarte. Unter den Fahrgästen befanden sich auch viele Familienväter, deren Frauen und Kinder den Sommer an der Ostsee verbrachten. Und so bezeichnete man bald die Eilzüge als Strohwitwerzüge.

Alles weitere Wissenswerte kann man aus dem Buch von Hans-Ulrich Bauer „Die Eisenbahnhubbrücke Karnin“ IGEL Usedom Verlag Seebad Heringsdorf 2012 entnehmen.

Sprengung am 3. April 1945 beantragt

Der Neubau in den 1930er Jahren hatte auch strategische Gründe. Einmal war der Hafen von Swinemünde von großer Bedeutung, später auch die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde, die ein großes Verkehrsaufkommen an Güterzügen verursachte. Den verheerenden Luftangriff auf Swinemünde am 12. März 1945 überstand die Brücke noch.

Der Befehlshaber des Verteidigungsbereiches Swinemünde beantragte am 3. April 1945 die Sprengung der Karniner Brücke und man begann sofort mit den Vorbereitungen. Die Sprengkammern an den Brückenpfeilern wurden befüllt, zwischen den Stahlträgern befestigte man jeweils eine 500-kg-Fliegerbombe und am der Brücke nahen Damm verlegte das Sprengkommando Ankertau-Seeminen auf der Kamper und Karniner Seite.

Gewaltige Detonation am Mittag

Um den Booten der 8. Artillerieflotte aus dem Oderhaff nach Norden einen Auslauf zu ermöglichen, wurde laut Befehl festgelegt, dass die Wolgaster und Zecheriner Straßenbrücken sowie die Karniner Eisenbahnbrücke nur im geöffneten Zustand gesprengt werden dürfen. Der Flottenstützpunkt in Swinemünde war zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Anlaufpunkt für die Geleitzüge der Kriegsmarine für die im Kurland abgeschnittenen deutschen Truppen und für den Transport von Tausenden Flüchtlingen aus Ostpreußen geworden.

Das Oberkommando der Wehrmacht befahl die Verteidigung der Insel Usedom mit allen Mitteln. Die Rote Armee näherte sich der Ortschaft Kamp. Der Brückenwärter Albert Hagemann bekam am späten Vormittag des 29. April 1945 die Anweisung, das Hubteil zum letzten Mal in die Höhe zu fahren. Um die Mittagszeit zerriss eine gewaltige Detonation die Luft und die Brückenpfeiler für die fünf festen Überbauten stürzten ein.

Die Karniner Brücke nach der Sprengung 1945. Quelle: Archiv Verein Usedomer Eisenbahnfreunde

Die Zerstörung der Brücken konnte die Rote Armee nicht aufhalten. Am 4. Mai 1945 erreichte sie die Stadt Usedom und am 8. Mai gab es bereits die ersten Ortskommandanturen der Sowjets in Swinemünde, Usedom und in den Seebädern.

1957 Vorentwurf zum Wiederaufbau

Mit der Grenzziehung und der Demontage der Schienen vom Gleisbett galt vorerst das Schicksal der Strecke besiegelt. Die festen Überbauten fanden nach ihrer Bergung 1952 Wiederverwendung beim Aufbau der Oderbrücke bei Küstrin. In den Jahren 1957/58 gab es von der Reichsbahndirektion Greifswald einen Vorentwurf zum Wiederaufbau der Karniner Brücke mit veränderter Streckenführung, weil eine Durchfahrt durch Polen nicht gewünscht war. Im Generalverkehrsplan des Bezirkes Rostock wurde der Baubeginn für das Jahr 1968 festgeschrieben, Kosten 80 Millionen DDR-Mark. Das ehrgeizige Projekt wurde aber auf Eis gelegt, und so stand die Hubbrücke weiterhin einsam im Peenestrom.

Galerie: Die Kariner Brücke heute

Zur Galerie So sieht die Kariner Brücke 75 Jahre nach ihrer Sprengung aus.

Hubteil heute Technisches Denkmal

Mit der Wende im Frühjahr 1990 kam Bewegung in die Sache . Die Reichsbahndirektion Greifswald ordnete den Abriss der Brücke an. Eine Firma aus Hamburg sollte für 1,4 Millionen DM die Hubbrücke demontieren. Nun formierten sich insbesondere die Einwohner der umliegenden Dörfer und forderten den Erhalt. Aus dieser Bürgerbewegung bildete sich der Verein Usedomer Eisenbahnfreunde. Am 7. Juni 1990 wurde dann der noch verbliebene Hubteil der Karniner Brücke offiziell zum Technischen Denkmal erklärt – ein Erfolg der Usedomer und des Leipziger Ingenieurs Hans Nadler.

Das noch verbliebene Hubteil der Karniner Brücke im Peenestrom ist heute ein Technisches Denkmal. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-ZIN

Autor Heinrich Karstaedt mit Bahningenieur Mario Zühlke. Dieser macht seit 10 Jahren beim Brückenfest die beliebten Brückenführungen, zusammen mit den Usedomer Eisenbahnfreunden. Quelle: Archiv Verein Usedomer Eisenbahnfreunde

Die Usedomer Eisenbahnfreunde gründeten zur bundesweiten Werbung für den Wiederaufbau der Trasse am 9. April 2010 das „Aktionsbündnis Karniner Brücke“, das auch der damalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit unterstützte. Es begann eine neue Zeit mit vielen Aktivitäten vor Ort, so in Schwerin, Stettin, Swinemünde, Leipzig, Halle und Berlin. Das deutsch-polnische Verkehrsprojekt ist Teil einer nachhaltigen Tourismusentwicklung auf den Inseln Usedom und Wollin und reduziert die verkehrsbedingten Immissionsbelastungen um ein Vielfaches.

Technische Daten gut 15 Meter ausgelegt Lichte Höhe: 26 Meter Länge des Hubüberbaus: 47,9 Meter Breite des gesamten Hubbrückenteils: 16 Meter Gewicht eines Hubüberbaus: 134 Tonnen Gewicht der entsprechenden Gegengewichte: 132 Tonnen Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit: 0,3m/s Hub-und Senkzeit: langsam 4 und schnell 2 Minuten Breite der durch den alten Mittelpfeiler(Königsstuhl) getrennten Durchfahrtsöffnungen: 15,6 Meter

Von Heinrich Karstaedt