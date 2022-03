290 Kinder aus der Ukraine in Swinemünder Schulen und Kitas aufgenommen

Swinemünde

Der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine in Swinemünde reißt nicht ab und sorgt bei der Anmeldung für eine Antragsflut. Bis zum 22. März wurden bereits 1934 Personen registriert, unter ihnen fast tausend Kinder. Schätzungen zufolge warten fast tausend weitere Flüchtlinge auf ihre Anmeldung. Die Stadt reagiert: „Um Anträge auf eine Anmeldung entgegenzunehmen, haben wir die Öffnungszeit des Meldeamtes bis 17 Uhr verlängert“,sagte Paweł Sujka, stellvertretender Bürgermeister von Swinemünde, bei einem Treffen am 22. März. Und er weist auf einen weiteren Aspekt hin: „Man kann sagen, dass Swinemünde eine Transitstadt ist, weil etwa 4500 Flüchtlinge auf dem Weg nach Skandinavien bereits den Fährhafen passiert haben.“

Hilfe von Lehrer, der Polnisch und Urkainisch spricht

290 Kinder aus der Ukraine wurden bereits in Swinemünder Schulen und Kindergärten aufgenommen. Fest steht: Viele werden noch hinzukommen. „Die Bildung erfolgt auf zwei Ebenen. In den meisten Fällen verbinden sich Kinder online mit ihrer Schule in der Ukraine. Sie können auch unsere Schulen besuchen. Darüber entscheiden die Eltern“, sagt Edyta Sawicka, Leiterin der Bildungsabteilung im Stadtamt von Swinemünde. „Wir erwägen die Einrichtung von Vorbereitungsabteilungen, in denen Flüchtlingskinder von einem Lehrer unterstützt werden, der Polnisch und Ukrainisch spricht“, kündigt sie weiter an.

Währendessen ist die Hilfe der Swinemünder für die von der Kriegsgreul betroffene Bevölkerung in der Ukraine ungebrochen groß. So konnte in Kooperation mit der Gemeinde Heringsdorf bereits eine große Spende für die ukrainische Kurstadt Truskavets organisiert werden, die 20 000 Einwohner hat und zurzeit Zufluchtsort für etwa 30 000 aus ihren Heimatorten geflohenen Ukrainern ist. 20 Tonnen Hilfsgüter kamen bei der Spendenaktion zusammen, sie sind inzwischen in Truskavets eingetroffen.

Gefährliche Mission: Auf dem Weg nach Kiew

Am 21. März machten sich Freiwillige unter Leitung von Piotr Piwowarczyk, Vorsitzender der Tourismusorganisation Swinemünde, auf eine gefährliche Reise mit Spenden nach Kiew. Es ist bereits der zweite Hilfstransport in die Hauptstadt der Ukraine. Beim ersten Mal steuerten Swinemünder Freiwillige um Arkadiusz Pawełek die onkologische Kinderklinik „Okhmatdyt“ in Kiew an. Anschließend begaben sie sich in die polnische Botschaft, wo Botschafter Bartosz Cichocki ihnen persönlich für die Spenden dankte.

Russischem Panzer ausgewichen

Jetzt sind sie Freiwilligen nicht nur nach Kiew unterwegs, sie fahren auch das Waisenhaus von Biała Cerkiew an, um dort Hilfsgüter zu übergeben. Sie müssen über 4000 Kilometer zurücklegen. Und sind auf einer Route voller Gefahren unterwegs, weiß Piotr Piwowarczyk nach dem ersten Hilfstransport. „Unser Ziel war es, die sichersten Routen zu wählen. Ukrainische Soldaten leiteten uns auf Straßen, wo die Wahrscheinlichkeit am geringsten war, Russen zu treffen“, erinnert sich der Vorsitzende der Swinemünder Tourismusorganisation Swinemünde. „Einmal jedoch passierten wir in einiger Entfernung eine russische Patrouille, und ein anderes Mal änderten wir dank der Hilfe einer ukrainischen Frau die Route, um den Kontakt mit einem russischen Panzer zu vermeiden. Am gefährlichsten war es in der Nähe von Kiew, weil dort Russen begannen, das Gebiet zu erobern “, schildert er das auf dem ersten Hilfstransport Erlebte.

Von Radek Jagielski