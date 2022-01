2G-plus auf Sportplätzen: So sind Usedomer und Wolgaster Fußballvereine vorbereitet

Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald könnte in Kürze wieder in die Corona-Warnstufe Rot rutschen. Dann gilt erstmals, dass auch Sportler, die im Freien trainieren, geimpft, genesen und getestet sein müssen.

Die 2G-plus-Regel war bislang nur für das Training in der Halle verpflichtend. Bisher gelten keinerlei Einschränkungen für den Sportplatz. Damit macht die neue Corona-Landesverordnung nun Schluss. Sie ist am 12. Januar in Kraft getreten.

Die neuen Regeln findet Remo Radünz, Trainer und Vorsitzender von Grün-Weiß Usedom, übertrieben. „Alles was draußen ist, sollte einfach stattfinden“, meint Radünz. Die Kreisliga-Mannschaft hat vor einigen Tagen mit dem Training begonnen.

„Etwa 80 Prozent unserer Spieler sind geimpft. Wir zwingen niemanden und sagen auch nicht, dass er kein Fußball mehr spielen darf, wenn er ungeimpft ist. Allerdings kann sich das dann mit den geltenden Richtlinien beißen. Das bereitet uns Sorgen“, so der Usedomer. Bei den Grün-Weißen, die Mitte März in die Kreisliga-Saison starten wollen, besteht auf dem Trainingsgelände die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Impfquote bei polnischen Spielern bei 50 Prozent

Für Andreas Dumke, Chef von Eintracht Ahlbeck, ist der Trainingsstart am 1. Februar mit vielen Fragen verbunden. „Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jeden Impfpass meiner Spieler kontrollieren darf. Die Impfquote im Team ist aber gut. Bei unseren deutschen Spielern liegen wir etwa bei 90 Prozent“, sagt Dumke. Etwas schwieriger ist es mit den Akteuren aus dem Nachbarland. Laut Dumke sind von den zehn polnischen Spielern die Hälfte geimpft.

Dumke hofft, dass im März die Kreisliga-Saison startet. Davor soll es aber bereits Vorbereitungsspiele geben. „Dann müssen wir schauen, welche Regelung gilt. Wie sollen wir das Gästeteam bei einem Punktspiel kontrollieren? Was ist mit den Zuschauern? Im Amateurbereich ist die Nachweiskontrolle schwierig und sehr aufwendig. Auf Dauer ist das nicht zu leisten“, so der Ahlbecker.

Eine hundertprozentige Impfquote kann die erste Herrenmannschaft des GFC vorweisen, wie der Vorstandsvorsitzende Heiko Jaap mitteilt. Die Mannschaft, die in der Oberliga spielt, trifft am Sonnabend zum ersten Testspiel auf den SV Pastow im Volksstadion.

Das wird definitiv stattfinden, denn der frühestmögliche Termin für die verschärften Regeln ist der Sonntag. Sie treten nämlich am übernächsten Tag in Kraft, wenn die Corona-Warnampel drei Tage am Stück auf Rot stand. Dies war am Mittwoch und Donnerstag der Fall.

Kinder und Jugendliche von 2G plus ausgenommen

Heiko Jaap ist froh, dass die Kinder und Jugendlichen weiterhin von der 2G-plus-Regel ausgenommen sind. Die Landesregierung stellt den Nachwuchs bis zum 30. April mit Genesenen und Getesteten gleich. Zusätzliche Tests müssen nicht vorgenommen werden, weil die Sportler in der Schule getestet werden.

Über die Ausnahmeregelung für Schüler ist auch Thomas Plank, Geschäftsführer des Kreissportbundes Vorpommern-Greifswald, erleichtert. Über den Landessportbund macht sich Plank stark, dass die Regelung verlängert wird. „Man muss zufrieden sein, dass der Trainingsbetrieb laufen darf“, schätzt Plank ein.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Roman Maaßen, Trainer der FCU-Fußballer vom Bansiner Fischerweg, sieht den neuen Regelungen gelassen entgegen. „Die meisten im Team sind geimpft. Das kann ich auch von unseren polnischen Spielern sagen. Was allerdings in vier Wochen gilt oder gefordert wird, kann ich nicht sagen.“

Für Sport im Freien sollten die Regeln aus seiner Sicht nicht so streng sein. „Ich hoffe, dass wir bis zum Start der Landesliga normale Verhältnisse haben. Ich finde es unfair, wenn eine Mannschaft ohne ihre besten Spieler antreten muss, weil die wegen aktueller Regelungen nicht spielen dürfen“, so Maaßen.

„Unsere Trainer müssen 2G haben“

Mitten im Trainingsbetrieb sind bereits die Akteure vom FC Rot-Weiß Wolgast. „Unsere Trainer müssen 2G haben“, sagt Andre Lenz, stellvertretender Vorsitzender. „Bei verschärften Regeln bleiben bei uns im Peenestadion die Umkleidekabinen mit Duschen zu. Unsere Männer und der Nachwuchs kommen mit Trainingssachen und fahren anschließend gleich nach Hause“, so Lenz, der von einer hohen Impfquote innerhalb des Vereins berichtet.

Eine Nachweiskontrolle bei Punktspielen in der Landesklasse hält Lenz für illusorisch. „Wir haben gar nicht die Kapazitäten, um das zu stemmen. Wir reden ja nicht nur von Spielern, Trainern und Betreuern, sondern auch von den Zuschauern.“

Bei Warnstufe Rot gelten neben 2G plus im Außenbereich weitere Einschränkungen. Draußen dürfen dann nur noch 25 Personen trainieren, drinnen 15. Es muss sich um feste Gruppen handeln. Sportveranstaltungen, Wettkämpfe und Spiele sind untersagt. Geboosterte Sportler sind von der Testpflicht ausgenommen.

Von Henrik Nitzsche und Katharina Degrassi