Vom 4. bis 6. März geht es am Strand zwischen Ahlbeck und Heringsdorf auf Usedom wieder heiß her beim Schlittenhunderennen. Viele Prominente sind dabei. Weil das Event unter Corona-Regeln stattfindet, braucht es für Teilnehmer und Gäste tagesaktuelle Tests. So soll es funktionieren.