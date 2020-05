30 Mal Zuwachs für Vorpommern-Greifswald

Anklam/Greifswald

Beim Planen ihrer Geburtstagspartys werden Melina, Charlotte und Klaas künftig keine Probleme haben. Sie können ihr Wiegenfest nämlich an einem Feiertag feiern. Der Tag der Arbeit ist ihr Geburtstag. Am 1. Mai halfen die Hebammen im Kreißsaal der Ameos Klinik Anklam dem Trio auf die Welt. Melina, Charlotte und Klaas gehören zu zehn Neugeborenen, die sich in der vergangenen Woche ins Buch der Geburten der Anklamer Klinik eintrugen.

Zuwachs für Usedom

Den Geburtenreigen im Kreißsaal der Klinik der Peenestadt eröffnete am 27. April Johannes Julius Theodor Labahn. Der Junge strampelte sich exakt um 9.13 Uhr auf die Welt. Mit der Ankunft des bei seiner Geburt 2680 Gramm schweren und 48 Zentimeter großen Jungen gab es Zuwachs für Usedom. In der Stadt ist Johannes Julius Theodor zu Hause.

Die frische Landluft in Ramelow wird dagegen Leni Zimmer bei ihren Ausfahrten im Kinderwagen schnuppern. Ihre Eltern konnten sich am 30. April über die Ankunft ihres Sprösslings freuen. Leni brachte bei ihrer Geburt um 0.08 Uhr 3280 Gramm auf die Waage und maß 49 Zentimeter.

Drei Geburten am 1. Mai

Als erster Nachwuchs am Tag der Arbeit strampelte sich am 1. Mai Charlotte Bittner in der Anklamer Klinik auf die Welt. Kurz nach 2.31 Uhr löste sie mit ihrem ersten Schrei helle Freude bei ihren Eltern aus, die ihr Töchterchen zu Hause in Ahlbeck liebevoll betutteln werden. Für Charlotte notierten die Hebammen nach dem Wiegen und Messen 3630 Gramm und 52 Zentimeter.

Ebenfalls auf Usedom, aber nicht am Ostseestrand, sondern am Stettiner Haff ist Melina Pegelow zu Hause. Sie wurde am 1. Mai um 18.45 Uhr geboren mit einem Gewicht von exakt 3900 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern.

Klaas ist Wonneproppen der Woche

Zum dritten Mal stellte sich am Tag der Arbeit um 20.04 Uhr Nachwuchs im Kreißsaal der Ameos Klinik mit der Geburt von Klaas Ulrich ein. Zu Hause in Rossin, notierten die Hebammen für den Jungen stolze 4110 Gramm. Damit war Klaas – bei seiner Geburt 54 Zentimeter groß – das schwerste Baby der vergangenen Woche in der Anklamer Klinik. Der Junge sicherte sich den Titel des Wonneproppens.

Mit 3350 Gramm und 49 Zentimeter trug sich am 2. Mai Malina Müller ins Buch der Geburten in der Klinik der Peenestadt ein. Um 12.40 Uhr konnten ihre Eltern das Wunder der Geburt erleben. Mit Malina hat Wolgast Verstärkung bekommen.

Lucas Taube darf sich Sonntagskind nennen. Am 3. des Monats kam der 3370 Gramm schwere und 53 Zentimeter große Junge um 10.43 Uhr auf die Welt. Das Kinderbett oder die Wiege von Lucas steht in Karlsburg.

Mehr Nachwuchs für Vorpommern-Greifswald meldet die Universitätsfrauenklinik Greifswald. Dort gab es in der vergangenen Woche 20 Geburten.Lesen Sie auch: Wenig los auf Corona-Station: Unimedizin Greifswald fährt Normalbetrieb langsam wieder hoch

Von Udo Burwitz