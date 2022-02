Wolgast

Etwa 300 Personen versammelten sich am Mittwochabend in Wolgast, um gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen von Land und Bund zu protestieren. Damit kamen, nachdem sich bereits am Dienstagabend rund 1400 Demonstranten auf dem Hafenvorplatz eingefunden hatten, zur Mittwoch-Demo deutlich weniger Teilnehmer als sonst. Hintergrund ist der Streit zwischen den Organisatoren hinter den Kulissen.

Eine Hundertschaft der Polizei sicherte die Veranstaltung ab, wie Einsatzleiter, Polizeioberrat Arne Zarbock, sagte. Die Organisatoren warteten mit einer modernen Bühne, einer professionellen Musikband und sogar zwei Mobiltoiletten auf.

Zunächst wurde zu einer Schweigeminute im Gedenken an die beiden Polizeibeamten aufgerufen, die am Montagmorgen in Rheinland-Pfalz während einer Routine-Verkehrskontrolle erschossen wurden.

Als Hauptredner fungierte anschließend der rechtspopulistische Publizist Jürgen Elsässer, Chefredakteur des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Monatsmagazins „Compact“. Elsässer kritisierte unter anderem die Corona-Politik der Bundesregierung scharf und rief dazu auf, „die da oben in die Wüste zu jagen, anstatt sie weitermachen zu lassen“.

Während der Demo am Mittwochabend in Wolgast sprach auch Jürgen Elsässer, Chefredakteur des rechtsextremen Monatsmagazins "Compact". Quelle: Tilo Wallrodt

Zudem griff Elsässer lokale Themen auf. Dass die Short-Care-Klinik in Greifswald ausschließlich nur noch doppelt und dreifach geimpfte Patienten operiere, sei mit dem von Ärzten abgelegten Eid unvereinbar, meinte er. Und dass, wie in der OZ berichtet, ein 15-jähriges Mädchen, das seit mehreren Monaten Schmerzen im Handgelenk hat, dort nicht operiert wurde, nur weil es ungeimpft sei, widerspreche der ärztlichen Ethik.

Gegen 18.40 Uhr setzte sich an der Kleinen Brücke der Protestzug in Bewegung, der von einem Lastkraftwagen und fünf Traktoren angeführt wurde. Spruchbänder wurden hochgehalten zum Beispiel mit der Aufschrift „Wir sind gesund – Der Staat ist krank“ und „Wolgast hat die Schnauze voll“. Der Weg führte auf der Bundesstraße 111, über die Saar- und die Bahnhofstraße wieder zurück zum Stadthafen.

Angeführt wurde der Protestzug von fünf Traktoren. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch mehrere ältere Anlieger angrenzender Straßen machten sich ein Bild von dem Geschehen. „Dass dieser Lärm nun schon an zwei Tagen in der Woche abends in Wolgast herrscht, ist nicht auszuhalten“, klagte eine Seniorin. Ein Rentner äußerte seine Verwunderung darüber, dass die zuständigen Behörden solche Demonstrationen an mehreren Tagen hintereinander und am selben Ort genehmigten: „Das geht auf Kosten unserer Lebensqualität.“

Von Tom Schröter