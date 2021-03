Greifswald/Anklam

Baby-Boom in der letzten Februarwoche 2021 in Vorpommern-Greifswald: Vom 22. bis 28. Feburar wurden in den Kliniken in Greifswald und in Anklam 33 Mädchen und Jungen geboren.

Hochbetrieb herrschte in der letzten Februarwoche im Kreißsaal der Universitätsfrauenklinik Greifswald. Die Hebammen hatten alle Hände voll zu tun. Sie halfen 27 Babys auf die Welt. In 12 Fällen konnten sich frischgebackene Eltern über die Ankunft von Mädchen freuen. 15 Mal gab es Jungen als Familienzuwachs.

Anklamer Klinik meldet sechs Geburten

In der Ameos-Klinik Anklam trugen sich sechs Neugeborene in der letzten Februarwoche ins Buch der Geburten ein. Den Geburtenreigen eröffnete am 22. Feburar Paul Hans Schreiber. Der Junge gab kurz nach 4.37 Uhr im Kreißsaal der Klinik in der Peenestadt seinen ersten Schrei von sich. Nach dem Wiegen und Messen notierten die Hebammen für Paul, der in Wolgast zu Hause ist, 3320 Gramm und 50 Zentimeter.

Zuwachs für Völschow stellte sich am 23. Februar um 10.35 Uhr mit der Geburt von Darian Wahl in der Anklamer Klinik ein. Der Junge brachte 3630 Gramm auf die Waage und war bei seiner Geburt 50 Zentimeter groß.

Melissa- ein kleiner Wonneproppen

Am 24. Feburar werden in Heringsdorf künftig Kerzen auf der Geburtstagstorte für Melissa Grunbach angezündet. Im Ostseebad auf der Insel Usedom ist das Mädchen zu Hause, das seinen Eltern in der vergangenen Woche von Dienstag zu Mittwoch gewiss eine schlaflose, aber auch aufregend schöne Nacht bescherte.

Der Familienzuwachs stellte sich nämlich um 1.25 Uhr in der Ameos-Klinik ein. 53 Zentimeter groß bei der Geburt, brachte Melissa stolze 4040 Gramm auf die Waage. Damit war sie das schwerste Baby der Woche in der Anklamer Klinik und sicherte sich den Titel „Wonneproppen der Woche“.

Nur gut eine Stunde später trug sich Levin Flynn Berndt am 24. Februar um 2.42 Uhr mit einem Gewicht von 3730 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern ins Buch der Geburten der Anklamer Klinik ein. Das Kinderbett beziehungsweise die Wiege des Jungen steht in Ferdinandshof.

Greifswalder strampelt sich in Anklam auf die Welt

In Greifswald ist Jaro Botsch zu Hause. Der Zuwachs für die Hansestadt am Ryck strampelte sich als drittes Baby am 24. Februar in der Anklamer Klinik auf die Welt. Exakt um 8.38 Uhr war es soweit. Jaro war 3660 Gramm schwer und maß bei seiner Geburt 53 Zentimeter.

Ausfahrten im Kinderwagen wird Eddy Maximilian Getzin künftig in Ducherow erleben. Dort wohnen seine Eltern, die sich am 26. Februar punkt 19.50 Uhr über die Ankunft des Familienzuwachses in der Ameos-Klinik Anklam freuen konnten. Ihr Sohn trug sich mit 3270 Gramm und 51 Zentimetern ins Buch der Geburten der Klinik in der Peenestadt ein.

Herzlichen Glückwunsch an alle Eltern!

In einer Stadt an der Peene, nämlich in Demmin, konnten sich die Eltern von Knut Arthur Bleckmann am 26. Feburar über die Ankunft ihres Sohnes freuen. Der wurde exakt um 17.44 Uhr geboren. Für Knut notierten die Hebammen nach dem Wiegen und Messen 3700 Gramm und 53 Zentimeter. Mit seiner Geburt gab es Zuwachs für Greifswald, denn in der Hansestadt am Ryck wohnt die Familie.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern auch der Kinder, die an dieser Stelle nicht namentlich erwähnt werden sollen.

