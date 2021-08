Greifswald/Anklam

Viel los in den Kreissälen des Landkreises Vorpommern-Greifswald: In der Zeit vom 30. Juli bis 8. August kamen an der Unimedizin Greifswald 15 Mädchen und 10 Jungen zur Welt. Und damit nicht genug: Die Ameos Klinik Anklam meldet neun Geburten.

Den Anfang machte Linus Schumacher aus Krien. Er wurde am 30. Juli um 19.43 Uhr geboren, wog 3330 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Am 1. August um 4.40 Uhr gab Linus Meyer seinen ersten Schrei von sich. Der Junge aus Mölschow wog dabei 3010 Gramm und maß 49 Zentimeter. Babyfreuden gab es in der vergangenen Woche auch in Holztendorf: Johann Luther erblickte am 2. August um 14.26 Uhr mit 3320 Gramm und 49 Zentimetern das Licht der Welt.

Zuwachs für Eggesin und Altwarp

Über die Geburt ihrer Tochter konnten sich die Eltern von Hannah Stüber aus Bargischow am 3. August um 9.30 Uhr freuen. Sie wog 3590 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Finja Ewert trug sich am 3. August um 11.19 Uhr in das Buch der Geburten ein. Das Mädchen aus Altwarp brachte 3550 Gramm auf die Waage und maß 50 Zentimeter. Zuwachs für Eggesin gab es am nächsten Tag um 11 Uhr. Fred Kretzmer wurde mit 3740 Gramm und 49 Zentimetern geboren.

Zur Galerie Diese Babys wurden vom 30. Juli bis 6. August in Anklam geboren

Über die Geburt ihrer Tochter konnten sich die Eltern von Mathilda Landt am 4. August um 13.51 Uhr freuen. Sie brachte bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern 3400 Gramm auf die Waage. Sie wohnt nun in Postlow/Tramstow. Auch Heringsdorf hat nun einen neuen Erdenbürger: Bruno Willi Labahn kam am 5. August um 9.32 Uhr mit 3640 Gramm und 50 Zentimetern zur Welt. Am 6. August erblickte dann noch Mattes Brandenburg um 7.22 Uhr das Licht der Welt. Der junge Bansiner war 4090 Gramm schwer und 58 Zentimeter groß.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ