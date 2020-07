34-Jähriger führt Schlagring in Wolgast bei sich – das ist der Grund

Wolgast

Die Polizei in Wolgast kontrollierte am frühen Dienstagabend eine dreiköpfige Personengruppe in der Heinrich-Heine-Straße. Wie sich bei der Überprüfung durch die Beamten der Bereitschaftspolizei herausstellte, führte ein 34 Jahre alter Wolgaster einen Schlagring in seiner Gesäßtasche mit sich. Er gab an, dass er diesen für den Eigenschutz benötigt. Da das Mitführen eines Schlagringes laut Waffengesetz verboten ist, muss der Mann nun mit einer Anzeige rechnen. Der 34-Jährige trat vorher polizeilich noch nicht in Erscheinung. Der Schlagring wurde von der Polizei sichergestellt.

Lesen Sie auch:

Schlagring bei Wohnungsdurchsuchung festgestellt

Von Hannes Ewert