Greifswald/Anklam

Babyfreuden in Vorpommern-Greifswald: 35 frisch gebackene Mütter und Väter konnten sich in der 18. Kalenderwoche über ihren Nachwuchs freuen. Die Babys kamen in der Uni-Frauenklinik von Greifswald und der Ameos Klinik in Anklam auf die Welt und werden das Familienleben nun ganz sicher bereichern.

Die Universitätsfrauenklinik Greifswald meldet für diesen Zeitraum 29 Kinder. Dabei waren diesmal die Jungen mit 16 im Vergleich zu 13 Mädchen in der Überzahl. Am Dienstag, 4. Mai, und am Donnerstag, 6. Mai, wurde jeweils ein Zwillingspaar geboren.

Sechs Kinder trugen sich an der Ameos Klinik Anklam in das Buch der Geburten ein. Den Anfang machte Julia Lucy Peters aus Wahlendow, die am 2. Mai um 4.29 Uhr das Licht der Welt erblickte. Sie wog bei ihrer Geburt 3330 Gramm und war 53 Zentimeter groß.

Am 3. Mai feiert künftig Kilian Wilhelm Guth aus Usedom seinen Geburtstag. Er wurde um 12 Uhr geboren, wog 3570 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Ihren ersten Schrei gab Lina Meuser am 3. Mai um 21.56 Uhr von sich. Bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern wog sie 3920 Gramm. Ihr Babybettchen steht in Friedland. Elisa Anna Derheim aus Anklam erblickte am 4. Mai um 9.13 Uhr das Licht der Welt. Sie war 3310 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß.

Wonneproppen der Woche

Maliyah Hahn wurde am 6. Mai um 21.02 Uhr geboren. Sie war mit einer Größe von 53 Zentimetern und 4130 Gramm auch der Wonneproppen der Woche. Zu Hause ist sie in Anklam. Ihr folgte an diesem Tag um 22.32 Uhr Leonard Etiénne Richard aus Ducherow. Er wog 2660 Gramm und war 49 Zentimeter groß.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ