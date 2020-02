46-Jähriger aus den Kaiserbädern vertrinkt seinen Führerschein

Bansin

Für einen Mann aus den Kaiserbädern endete die Nacht zu Donnerstag auf dem Polizeirevier mit einer Blutentnahme. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde er gegen 1 Uhr in der Nacht zu Donnerstag mit Alkohol am Steuer erwischt. Die Polizisten sahen auf ihrer Streifenfahrt ein abgestelltes Auto und ein in der Nähe torkelnden Mann. Wenig später war der Mann verschwunden und das Auto wurde auch umgeparkt. Die Polizisten klingelten an seiner Haustür und fragten ihn zu dem Sachverhalt. Er gab zu, dass er kurz zuvor mit dem Auto gefahren ist. Die Führerscheinstelle wird nun über sein Vergehen informiert, außerdem musste er seinen Lappen abgeben. Nun bekommt er eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von Hannes Ewert