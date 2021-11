480 Arbeitsstunden stecken in diesem Usedom-Mosaik aus Heringsdorf

Heringsdorf

Das Team der Tagespflege im alten Postamt Heringsdorf gestaltete zusammen mit zehn Männern und Frauen der Einrichtung in wochenlanger Kleinarbeit ein Mosaik mit rund 5000 kleinen Steinchen. Herausgekommen ist der Umriss der Insel Usedom. Wie Cornelia Seiffert von der Pommernresidenz Ahlbeck mitteilt, soll das Mosaik, welches eine Größe von rund einem Quadratmeter hat, bis zum Weihnachtsmarkt versteigert werden. „Die Erlöse fließen an den Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm in Greifswald“, sagt sie.

Rund 480 Arbeitsstunden stecken in dem Kunstwerk. „Die Förderung der kognitiven Fähigkeiten und die taktile Wahrnehmung jedes einzelnen Tagesgastes steht bei uns im Vordergrund“, so Seiffert.

Bis zum 3. Dezember können Interessierte Gebote in der Tagespflege im Alten Postamt abgeben. Am 4. Dezember soll das Usedom-Mosaik an den neuen Eigentümer übergeben werden.

Von Hannes Ewert