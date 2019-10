5. Stadtlauf: Plaketten für alle 59 Teilnehmer

Usedom

59 Kinder, Jugendliche und Erwachsenen haben sich gestern zum 5. Usedomer Stadtlauf eingefunden, den die SPD unter dem Motto „Laufen für Deutschland – im geeinten Europa“ traditionsgemäß zum Tag der Deutschen Einheit veranstaltet.

Allerdings mussten die zwölf Sportler, die sich für den knapp 14 Kilometer langen Lauf zur Karniner Brücke anmelden wollten, außer Konkurrenz starten. Anders als in den Vorjahren war den Veranstaltern laut verkehrsrechtlicher Anordnung vom Landkreis die Nutzung der Straße für diese Sportveranstaltung untersagt worden.

Kinder sprinteten auf Gehweg

Damit der Stadtlauf trotzdem nicht ausfallen musste, der besonders bei den Kindern beliebt ist, hat es einige organisatorische Besonderheiten gegeben. So haben sich die Brückenläufer privat organisiert und sind nicht vom Veranstaltungsort, sondern ein paar Meter weiter am Anklamer Tor gestartet. Die Kinder wurden angewiesen, ihre Sprints nur auf den Gehwegen zu absolvieren. Weil trotz des immer wieder schauernden Herbstwetters genügend Erwachsene beim Sichern der Strecke mitgeholfen haben, hat alles sein gutes Ende genommen. Wie in den Vorjahren haben alle Teilnehmer eine Plakette erhalten und die jeweils Besten obendrein einen Pokal. Viele Kinder sind zudem mit Europa-Fähnchen nach Hause gegangen.

Starke Walking-Gruppe

Und so hat das Starterfeld ausgesehen: Sechs kleine Mädchen und Jungen sind beim „Schwester-Börner-Lauf“ rund um den Marktplatz geflitzt. 24 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren hatten beim „Bürgermeister Michel-Gac-Lauf“ 1,5 Kilometer zu absolvieren, vier von ihnen hatten sich zusätzlich zu einem lustigen Schubkarren-Rennen angemeldet, den die Veranstalter „Albert-Köster-Lauf“ genannt haben, weil dem Usedomer Urgestein gleichfalls eine humorige Ader nachgesagt wird. Mit 13 Frauen und Männern war die Walking-Gruppe stärker als in den Vorjahren. Sie absolvierte den sechs Kilometer langen „ Otto von Bamberg-Lauf“, der sie erstmals über den etwas beschwerlichen Kirchsteig führte.

Jaimy (7) beim Schubkarrenrennen. Quelle: Ingrid Nadler

Startgeld geht an Usedomer Kinder

Die Namen der einzelnen Läufe beziehen sich auf Persönlichkeiten der Usedomer Stadtgeschichte. Das Startgeld kommt vollständig den Usedomer Kindern zugute. Die Volkssolidarität hat auch diesmal für Kaffee, Kuchen, Getränke und einen Mittagsimbiss gesorgt. Günther Jikeli ( SPD) bedankt sich im Namen der Veranstalter bei den beteiligten Vereinen, bei der Polizei und der Feuerwehr für die Unterstützung. Und auch bei allen Zuschauern, die trotz des schaurigen Wetters stundenlang auf dem Markt ausgeharrt und die Läufer angefeuert haben.

Von Ingrid Nadler