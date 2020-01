Zinnowitz

So ein Auf und Ab der Gefühle hatte Peter Usemann noch nicht erlebt. „Das war ein sehr emotionales Jahr“, sagt der Zinnowitzer Bürgermeister mit ergriffener Stimme. „Am 19. März war ich bei einer Veranstaltung im Usedomer Rathaus, als ich einen Anruf von einem Journalisten bekam. Herr Usemann, bei Ihnen wurde jemand ermordet. Für uns Zinnowitzer ist es noch immer schwer, das zu verstehen.“ Die Rede ist von Maria K., die am 19. März des vergangenen Jahres erstochen in ihrer Wohnung in Zinnowitz gefunden wurde.

An diese grausame Tat erinnert Usemann am Samstag beim Neujahrsball. Zum Jahr 2019 gehört für ihn aber auch die Bürgermeisterwahl im Mai, die ihm viele schlaflose Nächte beschert habe. Am Ende hatte er sich gegen die beiden Mitbewerber mit deutlicher Mehrheit durchgesetzt. Deshalb durfte er nun bei der vierten Auflage des Neujahrsballs in der festlich geschmückten Fritz-Sdunek-Halle knapp 500 Gäste als Gastgeber begrüßen.

Die Fritz-Sdunek-Halle in Zinnowitz war festlich geschmückt. Quelle: Henrik Nitzsche

Der Ball stand diesmal im Zeichen des Buchstabens „B“. Bänke und Bäume sollen nämlich aus dem Erlös der Feier – mit jeder Eintrittskarte wurden 25 Euro gespendet – angeschafft werden. In diesem Jahr haben die Zinnowitzer aber noch viel mehr vor. Über sieben Millionen Euro stehen im Haushalt auf der Ausgabenseite. Die Feuerwehr – derzeit sind es 34 Kameraden in der aktiven Löschgruppe – soll in diesem Jahr ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen. „Wir wollen die Außenanlagen im Erlengrund mit Spielplatz und Bolzplatz fertigstellen“, so Usemann. Auf dem Gelände der Sportschule soll eine neue Zwei-Feld-Sporthalle gebaut werden. „Wir brauchen die Halle für den Schul- und Vereinssport. In diesem Jahr haben wir Geld für die Planung eingestellt“, sagt der Bürgermeister.

Planung für neue Seebrücke

Einen entscheidenden Schritt weiterkommen wollen die Zinnowitzer auch beim geplanten Neubau der Seebrücke. „In diesem Jahr muss feststehen, wie die neue Seebrücke aussehen soll“, sagt Carsten Nichelmann, Leiter der Kurverwaltung. Danach könne es dann in die Vorplanung, Kostenschätzung und Beantragung der Fördermittel gehen. Peu á peu sollen in den nächsten Jahren weitere behindertengerechte Strandabgänge folgen. Auf der Promenade ist für rund 400 000 Euro ein neuer Spielplatz geplant, kündigt Nichelmann an.

Üblich bei Neujahrsempfängen ist eigentlich die Auszeichnung engagierter Einwohner. Viele Jahre war das auch in Zinnowitz so. Mit dem Neujahrsball geht man andere Wege. Der Ball ist ein Dank an alle, die sich ins Ortsgeschehen einbringen. „Das ist mittlerweile eine andere Nummer als damals noch in der Blechbüchse. Wir erreichen so viel mehr Leute und können Projekte in der Gemeinde unterstützen“, findet Nichelmann, der als Einziger am Abend stellvertretend für sein Team des Eigenbetriebes eine Auszeichnung von der örtlichen Feuerwehr bekam. Und den Brandschützern versprach, auch weiterhin fester Partner der Feuerwehr zu bleiben.

Für die ironische Note des Abends sorgte der Bürgermeister, der aus einem „ominösen“ Schreiben eines Mobilfunkanbieters zitierte. Und damit das seit Ende November nicht funktionierende Handynetz aufs Korn nahm. Der Mobilfunkkonzern Telefonica sieht sich nicht imstande, ein Ersatzteil für seine Antennenanlage in Zinnowitz zu beschaffen. Der Betreiber habe sich deshalb entschieden, die Funkmasten im Winter abzustellen, damit sie im Sommer funktionieren. „Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen“, so Usemann.

Von Henrik Nitzsche