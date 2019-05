Mellenthin

Ein Unfall löste am Donnerstagmorgen einen weiteren Unfall auf der Insel Usedom aus. Auf der Bundesstraße 111 auf Höhe der Mülldeponie in Neppermin kam am Morgen eine Mercedes-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn, krachte in die Leitplanke auf kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Sie bleib unverletzt.

Wenige Augenblicke später kam ein Unimogfahrer samt Anhänger aus der Gegenrichtung und verhinderte mit einer Vollbremsung das Hindurchfahren durch die Unfallstelle. Laut Polizei lagen auf der Straße viele Scherben.

Durch die Vollbremsung kam der Unimogfahrer mit seinem Gefährt ins Schlingern. Der Anhänger kippte dabei um.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Für einen längeren Zeitraum war die Bundesstraße gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Hannes Ewert