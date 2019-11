Mit der Wildgala in Kölpinsee und der Hubertusmesse in der Stadt Usedom endeten die diesjährigen Wildwochen auf der Insel. 120 Gäste ließen sich am Samstagabend im Hotel „Seerose“ in Kölpinsee kulinarisch verwöhnen. Es gab ein Sechs-Gang-Menü. Viele Gäste nahmen weite Wege auf sich, um dabei zu sein.