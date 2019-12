55 Einsätze für die Feuerwehr in Karlshagen

Karlshagen

Jung, dynamisch und erfolgreich präsentierte sich am Samstagabend die Freiwillige Feuerwehr Karlshagen bei ihrer Jahreshauptversammlung. Nachdem mit Wehrführer Tim Dreier Anfang des Jahres ein damals 27-Jähriger das Kommando über die 74 Mitglieder übernommen hatte, stand die gesamte Wehr vor einem Generationswechsel.

„Derzeit haben wir 34 Mitglieder in der Löschgruppe mit einem Durchschnittsalter von knapp 33 Jahren. In der Ehrenabteilung liegt das Durchschnittsalter der 17 Männer und Frauen bei 74 Jahren und in der Kinder- und Jugendabteilung bei rund 13 Jahren“, so Dreier in seinem Rechenschaftsbericht. 55 Mal rückten die Freiwilligen in den vergangenen zwölf Monaten aus – 34 Mal zu Bränden und 17 Mal zu Hilfeleistungen. Hinzu kommen fünf Übungen. Zweifelsohne der größte Einsatz war Ende Juni der Waldbrand in Peenemünde. Beinahe 24 Stunden am Stück waren die Kameraden mit dem Feuer zwischen Karlshagen und Peenemünde beschäftigt, welches sich auf fünf Hektar ausbreitete. Dreier lobte das gute Zusammenspiel zwischen allen vor Ort beteiligten Personen.

Sorge bereitet dem 28-Jährigen manchmal die Tageseinsatzbereitschaft. „Manchmal standen nur zwei Männer vor dem Gerätehaus, als wir ausrücken wollten“, sagt er. Er appelliert an örtliche Unternehmen, Feuerwehrleute verstärkt bei der Einstellung zu berücksichtigen, damit die Tageseinsatzbereitschaft der Wehr erhöht wird. Ein Großteil der Feuerwehrleute arbeitet nämlich außerhalb des Ortes.

In seiner Rede ging er auch auf den Zustand des Gerätehauses ein. Die vergangene Sanierung war 2004. „Es gibt einige gammlige Stellen am Gebäude. Auch die Farbe könnte an der ein oder anderen Stelle neu aufgetragen werden. Sichtbare Mängel können behoben werden“, sagt er.

Im kommenden Jahr bereitet sich die Freiwillige Feuerwehr auf die 100-Jahr-Feier vor. Die größte Neuanschaffung für die Kameraden wäre ein Hubrettungsgerät. Bernd Meyer vom Amt Usedom Nord versicherte, dass er und seine Kollegen das Thema auf dem Zettel haben und auch vorgesehen ist, so ein Fahrzeug anzuschaffen. „Die Brandschutzbedarfsplanung sieht so ein Fahrzeug vor. Die Ansprüche an die Wehr sind mit den Jahren gestiegen. Die Kosten belaufen sich auf rund 600 000 Euro“, sagt er.

Ausgezeichnet wurden u.a.: Erik Schauerhammer und Erik Fisch für ihre 10-jährige Mitgliedschaft, Frank Weber für 40-Jährige Treue mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen in Gold und Hauptlöschmeister Helmut Ihns für die 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Karlshagens Tankstellen-Inhaber Thomas Müller wurde für seine Unterstützung der Feuerwehr geehrt. Er kümmerte sich unter anderem um die Versorgung der Einsatzkräfte bei großen Lagen –zum Beispiel beim Waldbrand in Peenemünde.

In der Diskussion wurde Kritik laut, dass die am Donnerstag vergangener Woche vollzogene Übung zur Überprüfung der Tageseinsatzbereitschaft etwas über das Ziel hinausgeschossen war. Das Einsatzstichwort auf den Piepern der Feuerwehrleute im gesamten Bereich Amt Usedom Nord war kurz nach 10 Uhr „Brand Kita Karlshagen“. Erst am Einsatzort bekamen die Feuerwehrleute die Info, dass es sich „nur“ um eine Übung handelt. Väter, die selbst in der Feuerwehr sind und Nachwuchs in der Kita haben, hat diese Meldung sehr verunsichert. Auch Schüler der benachbarten Grund- und Realschule machten sich Sorgen um ihre Geschwister, als so viele Feuerwehrautos urplötzlich an dem Schulgebäude vorbeifuhren. Wolfgang Hümer, stellv. Amtswehrführer, möchte das Thema noch mal besprechen, sagte aber auch, dass die Übung gut lief. 34 Kräfte waren vor Ort, davon 14 Atemschutzträger.

Von Hannes Ewert