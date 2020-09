Zinnowitz

420 Personen starten am Sonnabend zum Ostseeweg Usedom, einem 58-Kilometer-Marsch von Zinnowitz nach Swinemünde und zurück. Es gibt noch freie Startplätze. Bis zu 500 Teilnehmer sind für die Wanderung zugelassen.

Organisator Torsten Dunkelmann warnt jedoch davor, die Strecke untrainiert auf sich zu nehmen. „Um 58 Kilometer an einem Stück zu Fuß zu schaffen, muss man gewohnt sein, mehrere Stunden unterwegs zu sein, weiterzugehen, wenn man müde ist und vielleicht Schmerzen hat. Das ist vor allem eine mentale Sache“, sagt Dunkelmann, der seit Jahren vergleichbare Veranstaltungen organisiert, so wie am vergangenen Wochenende den 100-Kilometer-Marsch ab Bad Doberan.

Der Ostseeweg Usedom hatte im Vorjahr Premiere. „80 Prozent der Starter schaffen es, ins Ziel zu kommen“, schätzt Dunkelmann ein. 14 Stunden haben die Teilnehmer Zeit für die Strecke. Start ist am Sonnabend um 8 Uhr an der Konzertmuschel in Zinnowitz. Unterwegs gibt es vier Verpflegungsstationen.

Dunkelmann empfiehlt Trinken, Kleingeld, eine Powerbank zum Laden des Handys, eine Taschenlampe und Wechselstrümpfe mitzunehmen. „Im Start- und Zielbereich muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden“, sagt Dunkelmann. Auf der Strecke seien keine besonderen Hygienemaßnahmen erforderlich, weil sich die Gruppen schnell auseinanderziehen, jeder sein individuelles Tempo habe. Der Start erfolgt in zeitversetzten Gruppen.

Von kat