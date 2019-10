Heringsdorf

Der vermisste Mann aus Zirchow lebt in einer Behinderteneinrichtung. Seit dem Abend des 01. Oktobers wurde der 59-Jährige nicht mehr gesehen. Er machte sich am Dienstag auf den Weg in einen angrenzenden Wald. Er kehrte nicht von seinem Spaziergang zurück. Der Vermisste benötigt dringend Medikamente und ärztliche Hilfe.

Ein Foto des Vermissten. Quelle: Polizei

Der Mann aus Zirchow ist ca. 1,78 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sein Gang ist nach vorne geneigt und sein Gesicht weist starke Rötungen auf, berichtet die Polizei. Außerdem trägt er eine Brille. Wie auf dem Foto des Vermissten zu sehen, trägt dieser eine orangefarbene Warnjacke und eine schwarze Hose.

Viele Polizeikräfte im Einsatz

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem 59-Jährigen. Es kommen Fährtenhunde, ein Polizeihubschrauber sowie die Rettungshundestaffel zum Einsatz. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224 entgegen. Der Notruf (110) oder jede andere Polizeidienststelle können ebenfalls kontaktiert werden.

Von RND