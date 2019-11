600 Herrenhäuser in Vorpommern

Aufgrund gesundheitlicher Probleme verursachte am Dienstagnachmittag ein Rentner einen Verkehrsunfall in der Strandstraße. Er krachte mit seinem Auto in ein weiteres Fahrzeug sowie ein Krad. Nach dem Unfall wurde er leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 16 000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.