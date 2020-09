600-Jährige Wolgasterin öffnet ihre Türen

Wolgast

Am Sonntag, dem „ Tag des offenen Denkmals“, ist die St. Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof an der Feldstraße in Wolgast in der Zeit von 10 bis 16 Uhr für Interessierte frei zugänglich. Seit diesem Frühjahr, pünktlich zu ihrem 600-jährigen Jubiläum, erstrahlt die Kapelle nach über zweijähriger Innensanierung und Restaurierung in neuem Glanz. Möglich wurde dies auch durch die unermüdliche Arbeit des Fördervereins St. Gertrud zu Wolgast.

Am Sonntag lädt der Verein Neugierige ein, einen Blick in den Sakralbau zu werfen. Die kleine zwölfeckige Kapelle ist eine Nachbildung des Heiligen Grabes in Jerusalem und wurde um 1420 durch den Wolgaster Herzog Wartislaw IX. errichtet, der selbst nach Jerusalem gepilgert war. Als einzigartiges Zeugnis der norddeutschen Backsteingotik ist das Objekt ein Sinnbild für das Motto des diesjährigen Denkmaltages: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“

Von Tom Schröter