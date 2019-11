Am Montagabend heulten in Bannemin, Trassenheide, Zinnowitz und Karlshagen die Sirenen im Ort auf. In der Dünenwaldklinik Trassenheide löste die Brandmeldeanlage aus. Knapp 20 Feuerwehrleute rückten an. Nach wenigen Minuten war der Einsatz wieder vorbei.