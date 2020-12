700 Päckchen für Kinder im Usedomer Norden

Karlshagen

Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten, wobei das Fest der Liebe in diesem Jahr angesichts von Corona wohl mit einigen Einschränkungen und Verzicht einhergeht. Gerade deshalb und weil Kinder das mit Abstand höchste Gut einer Gesellschaft sind, rief die Nachbarschaftshilfe Karlshagen eine Initiative ins Leben, um den Kindern in Karlshagen und den übrigen Orten des Amtes Usedom Nord eine besondere Freude zu machen.

Weihnachtsfrau Britta und Weihnachtsmann Dieter hatten beim Verteilen der Gaben jede Menge zu tun. Quelle: Rainer Decke

Kleine Geschenke wurden gepackt, um die Lütten zu überraschen. Über 700 (!) Päckchen und Pakete kamen so zusammen. Etwa 650 davon wurden am vergangenen Sonnabend vor der Karlshagener Konzertmuschel von Weihnachtsfrau Britta, Weihnachtsmann Dieter und dem Helferteam um Vicki Müller an Kinder der Gemeinden verteilt. So freute sich zum Beispiel die 21 Monate junge Hailey über einen Plüschhasen und der achtjährige Fritz über einen neuen Ball.

Auch für weihnachtliche Klänge war auf der Konzertbühne in Karlshagen gesorgt. Quelle: Rainer Decke

Auch an die aus unterschiedlichen Gründen nicht anwesenden Kinder der umliegenden Orte wurde gedacht. Hier fungierten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Karlshagen mit ihrem mobilen Einsatzfahrzeug als Überbringer. Sie waren es auch, die für die notwendige Sicherheit, das Einhalten der Abstände und das Tragen von Masken verantwortungsvoll sorgten. Drei Klarinettenspieler ließen Weihnachtsmusik erklingen. Ihnen und den vielen fleißigen Päckchenpackern gebührt ein großes Dankeschön.

Von Rainer Decke