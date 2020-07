Heringsdorf

71 Wohnungen sollen im sogenannten Wohn- und Gesundheitspark in Heringsdorf entstehen. Professor Dietmar Enderlein, Facharzt für Sozialmedizin und Chef der Greifswalder Medigreif Unternehmensgruppe hatte die Idee dazu und das Projekt mit großer Energie vorangetrieben. Baubeginn im Setheweg sollte im August 2020 sein, doch nun sieht es so aus, als könnte der Bau frühestens im Dezember starten.

Mit dieser Entwicklung ist der Bauherr ganz und gar nicht zufrieden, denn die Signale, die er aus Politik und Verwaltung erhalten habe, ließen auf eine zügige Umsetzung hoffen, sagt Enderlein. Im September vergangenen Jahres hatte er seinen Plan erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt: Auf einem lange brachliegenden Baugrundstück will er rund 35 Millionen Euro investieren. „Wir können dort einen Beitrag leisten, das Wohnungsproblem in Heringsdorf schnell zu lösen.“

71 Wohnungen am Setheweg geplant

Zehn Sozialwohnungen, so die aktuelle Planung, und 61 Mietwohnungen will Enderlein bauen. Zudem eine Seniorenresidenz, Platz für die Ansiedlung von Ärzten, Beratungsstellen sowie Außenstellen der Krankenkassen. Die Resonanz darauf sei groß: „Die Nachfrage nach kleineren Wohnungen ist am größten. Schon jetzt liegen mir Anmeldungen für Wohnungen vor.“ Allerdings: Eine Baugenehmigung hat die Gemeinde dem Investor noch nicht erteilt.

Laut Bauschild sollte der Baustart für den Gesundheits- und Wohnpark im Heringsdorfer Setheweg im August sein. Doch dieser Termin ist nicht mehr zu halten. Die Baugenehmigung fehlt. Quelle: Dietmar Pühler

Dabei sind sich im Grunde alle Seiten einig. Im November sagte Bürgermeisterin Marisken (parteilos) gegenüber OZ: „Das Projekt bringt einen klaren Mehrwert für die Gemeinde. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung sind zentrale Themen. Es wäre unter diesen Umständen sträflich, würde ich mich gegen ein solches Projekt aussprechen.“

„Es geht nicht voran“

Das sahen die Gemeindevertreter augenscheinlich ähnlich. Sie hatten für ein beschleunigtes B-Plan-Änderungsverfahren gestimmt. „Aber es geht nicht voran“, beklagt Enderlein. Jedenfalls langsamer, als er es sich wünscht. Mittlerweile würde das verkürzte Verfahren genauso lang dauern, wie ein ganz normales. „Das kostet mich jeden Monat 100 000 Euro“, sagt er und meint die kalkulierten Mieteinnahmen, die nun später zu fließen beginnen.

Bauausschussvorsitzende Constanze Christoph will keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie, wie auch alle anderen Akteure in der Gemeinde, dem Wohn- und Gesundheitspark so schnell wie möglich die Baugenehmigung erteilen wolle. Aber die Bauingenieurin stellt auch klar, dass dazu alle Fragen aus der Gemeinde vollständig beantwortet sein müssen.

„Müssen planungsrechtliche Grundlagen schaffen“

„Wir entscheiden nicht über drei Eigenheime, sondern über ein sehr komplexes Projekt. Dafür müssen wir die planungsrechtlichen Grundlagen schaffen und daran arbeiten wir straff.“ Erst im Juni hatten sie und weitere Gemeindevertreter sich mit Enderlein getroffen, um letzte Fragen zu klären. Diese seien auch beantwortet worden.

Thorsten Haker, der die Planungen für Enderleins Projekt verantwortet, zeigt durchaus Verständnis für die Abläufe in Politik und Verwaltung. Allerdings habe ihn die Fülle der Details, die seitens der Gemeinde geprüft wurde, überrascht. „Anfangs gab es 83 Fragen. Dann noch einmal 40 und schließlich sollten wir zu weiteren 20 Punkten Stellung nehmen. Das erlebt man als Architekt nicht alle Tage.“

Zeitplan nicht mehr zu halten

Nun gebe es aus seiner Sicht keine Hindernisse mehr, dennoch sei der ursprüngliche Zeitplan nicht mehr zu halten und Baubeginn frühestens im Dezember. Und das obwohl auch der Landkreis bereit sei, die Baugenehmigung parallel zum B-Plan-Verfahren zu bearbeiten. Es gebe im B-Plan-Verfahren nun einmal feste Abläufe und auch die Gemeinde hat ihren festen Sitzungsrhythmus. Etwas zerknirscht räumt Haker ein: „Wir sind bei unseren Projekten eine andere Schlagzahl gewohnt.“

So dürfte es auch Investor Enderlein sehen. Wer seine Projekte mit so viel Energie vorantreibt wie der 78-Jährige, muss sich wohl zwangsläufig von den Mühlen der Verwaltung ausgebremst fühlen. Er hat offenbar – so jedenfalls der Name seiner Autobiografie – „Kraft für zwei Leben“.

Von Juliane Schultz