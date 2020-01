73-Jähriger in Heringsdorf vermisst

Heringsdorf

Seit Montagmittag 13 Uhr wird in Heringsdorf der 73-jährige Eckhard Beyer aus Waren vermisst. Der Gesuchte macht zusammen mit seiner Ehefrau Urlaub in der Region und besuchte am Montag das Seebad Heringsdorf. Dort wurde er an der Seebrücke von seiner Ehefrau zum letzten Mal gesehen.

Herr Beyer ist orientierungslos und benötigt Hilfe. Er ist 165 cm groß, von dünner Gestalt, hat eine Glatze und trägt eine dunkle Brille. Zur Bekleidung kann gesagt werden, dass er einen schwarzen Mantel mit Fellkapuze, eine schwarze Strickmütze, eine blaue Jeanshose und braune Stiefel trägt.

Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise zum Aufenthalt von Eckhard Beyer nimmt die Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-27 92 24, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von Cornelia Meerkatz