80 Prozent der Lkw zu schnell: Jetzt hat auch Kemnitz einen festen Blitzer

Kemnitz

Vorsicht, Blitzer! In der Gemeinde Kemnitz wurde in der vergangenen Woche durch den Landkreis ein neuer fester Blitzer installiert. Mit dem haben in den zurückliegenden Tagen schon etliche Kraftfahrer Bekanntschaft geschlossen – was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass sie innerorts auf der L 26 viel zu schnell unterwegs waren.

50 km/h sind in geschlossenen Ortslagen erlaubt, für die durch Kemnitz fahrenden Lkw gilt die 30 km/h-Grenze. Doch sehr viele Kraftfahrer fahren auf diesem Streckenabschnitt nicht nur rasant, sondern brettern regelrecht durchs Dorf. Immer wieder beklagten Anwohner das gefährliche Verhalten unverbesserlicher Kraftfahrer.

80 Prozent der Lkw zu schnell

Mehrfach in der Ortslage durchgeführte Messungen ergaben, dass 80 Prozent der Lkw, die durch Kemnitz Richtung der Häfen von Vierow und Lubmin fahren, zu schnell waren. Doch auch die Fahrer von Pkw und Motorrädern scheinen vielfach nur das Gaspedal zu kennen. Aus diesem Grund haben Anwohner immer wieder Maßnahmen gefordert, um der Raserei im Ort Einhalt zu gebieten. Auf der Landesstraße 26 wurde eine Verkehrsinsel gebaut, doch die brachte nicht den gewünschten Erfolg. Auch mobile Blitzer, die immer wieder aufgestellt wurden, brachten nur kurzzeitig Verbesserung. sobald sie abgebaut waren, ging die Raserei von neuem los.

„Wir haben lange geprüft und Messergebnisse ausgewertet. Angesichts der vielen Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Bereich und der damit einhergehenden Gefahr für die Anwohner, zu denen auch Schulkinder gehören, macht ein fester Blitzer tatsächlich Sinn“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim. Manche Verkehrsteilnehmer würden nur reagieren, wenn es ihr Portemonnaie belaste. Der Landkreis hat deshalb den festen Blitzer installiert – und schon an den ersten Tagen erhebliche Einnahmen registriert.

Am häufigsten blitzt es auf der L 262

Ein eben solches Einnahmehoch gab es nach der Installation des festen Blitzers auf der L 262 nahe des Bücklingsweges zwischen Wolgast und Groß Ernsthof im Dezember 2018, wo wegen der steilen Kurve und der zahlreichen Verkehrsunfälle an dieser Stelle 50 km/h erlaubt sind. Der Blitzer schaffte es wegen der vielen unachtsamen Kraftfahrer und der damit verbundenen Bußgelder binnen kurzer Zeit an die Spitze als einnahmestärkster Blitzer. Er ist es übrigens noch immer. Nun könnte ihm Kemnitz Konkurrenz machen.

Kai Pörschke, der in Kemnitz wohnt und sich seit vielen Jahren für eine Ortsumgehung für Kemnitz stark macht, glaubt nicht, dass der Blitzer den kurz hinter dem Ortsausgang Wolgast toppen werde. „Die Lkw-Fahrer haben sich schon alle untereinander informiert. Sie bremsen jetzt so stark ab, dass der Lärmpegel deutlich gestiegen ist und auf der Straße schon Bremsspuren zu sehen sind. Hinter dem Blitzer geben sie wieder Gas. Außerdem wird ja nur in eine Richtung kontrolliert“, schildert er. Dennoch findet er es generell gut, dass der Kreis überhaupt reagiert hat, denn ob Kemnitz tatsächlich je eine Ortsumgehung bekommt, bezweifelt er.

Kemnitz braucht Ortsumgehung

Dennoch will er sich gemeinsam mit dem Gemeinderat, in dem er mitarbeitet, weiter für die Ortsumgehung stark machen. Zweimal schon hat er einen Eilantrag an den Petitionsausschuss des Landtages geschickt und damit zumindest erreicht, dass sich das Gremium mit der Verkehrssituation in Kemnitz beschäftigt. Stand der Dinge war bis zum vergangenen Jahr, dass die Straßenbauverwaltung eine Möglichkeit in der Ertüchtigung der Kreisstraße 20 sieht.

Die Verbindungsstraße zwischen der B 109 bei Hanshagen und Rappenhagen auszubauen macht für Pörschke und viele andere Kemnitzer aber nur Sinn, wenn von der Einmündiung der Straße auf die L 26 eine Umgehung um Kemnitz herum Richtung Stilow führe und dort auf die L 262 nach dann Lubmin münde.

Von Cornelia Meerkatz